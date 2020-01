Puy-de-Dôme : le Parc Animalier d'Auvergne lance une opération Solidarité Australie

Une cagnotte solidaire a été mise en ligne par le parc situé à Ardes-sur-Couze (Puy-de-Dôme). Les dons seront entièrement reversés à des associations qui œuvreront pour la reconstitution des milieux naturels et notamment le reboisement des zones touchées.

Ardes-sur-Couze, Puy-de-Dôme, France

Les opérations de solidarité se multiplient avec l'Australie en proie depuis septembre dernier aux pires incendies de l'histoire du pays. A ce jour, plus de 10 millions d'hectares de végétation ont brûlé, soit trois fois plus que les incendies qui ont ravagé l'Amazonie durant l'été 2019. Une catastrophe sans précédent pour la faune également puisqu'on estime à plus d'un milliard, le nombre d'animaux qui ont déjà disparu.

Cagnotte et hashtag

Face à ce drame écologique, le Parc Animalier d'Auvergne a décidé d'agir en partenariat avec la Passerelle Conservation. Les responsables du zoo puydômois viennent de lancer un appel au don via une cagnotte Solidarité Australie. Les fonds récoltés sont intégralement reversés à des associations qui œuvreront pour la reconstitution des milieux naturels et notamment le reboisement des zones touchées. Le hashtag #SolidaritéAustralie a également été lancé pour toucher le plus grand monde de personnes.

En parallèle, la Passerelle Conservation sera présente à l'In Extenso Supersevens Rugby le prochain week-end à Paris pour collecter des fonds pour cette cagnotte. Le président de la Passerelle Conservation n'est autre que Julien Pierre. L'ancien international de rugby de l'ASM Clermont a grandi au milieu des animaux puisqu'il a passé son enfance dans un zoo aux Sables-d’Olonne (Vendée), acheté par son grand-père et géré par ses parents.

La Passerelle Conservation et le Fonds de Dotation de la Ligue Nationale de Rugby offriront 100€ par essai marqué. La somme totale qui devrait dépasser 5000 €.