Puy-de-Dôme, France

Grégory Maynard a 20 ans. Ce soir pour lui, pas de réveillon en famille, mais une soirée à sillonner le Puy-de-Dôme pour faire briller les yeux des enfants. Depuis plusieurs semaines, il propose ses services sur Le Bon Coin et les réseaux sociaux pour remplir son planning du réveillon. Ancien étudiant de l'ESC Clermont, il cherche à monter une entreprise d'événementiel. Mais ce soir, il joue un rôle qui lui colle à la peau : celui du Père Noël. Il pratique en effet déjà cette activité à la Grande Roue de la Place de Jaude à Clermont-Ferrand.

Pour un montant qui approche les 50€ la demi-heure, Grégory se rend dans les familles qui ont fait appel à lui. Malheureusement ce soir son planning a connu plusieurs modifications de dernier moment : " C'est un peu compliqué parce qu' il y a des gens qui avaient réservé mais qui en fait n'étaient pas sérieux et ont décommandé au dernier moment. Du coup j'ai rappelé d'autres à qui j'avais dû dire non mais ils n'avaient plus le budget. Mais entre ce soir et la matinée de demain j'ai quand même 8 prestations de prévues. " Et lorsqu'il a un trou entre deux prestations, Grégory sonne discrètement aux maisons illuminées afin de proposer ses services.

J'essaie au maximum de garder les étoiles dans les yeux des enfants "

Grégory Maynard se défend de faire ça seulement pour l'argent : " On peut pas dire que je le fais pour l'argent parce que déjà je me déplace en taxi. Et j'ai des grands trajets, par exemple Cébazat-Le Cendre. Je le fais vraiment pour le plaisir et parce que je veux faire perdurer l'esprit de Noël. Bien sûr que je gagne quand même un peu d'argent. Mais avant tout c'est pour que les enfants continuent de croire au Père Noël. "

Les enfants de la famille Reno aux anges

A Cébazat, Grégory Maynard a rendez-vous avec la famille Reno à 20h45. Un petit coup de fil en amont pour mettre en place la logistique, et la prestation peut commencer. Grégory doit récupérer les cadeaux des enfants (et sa commission) près d'une voiture garée sur le perron de la maison. Puis il va frapper à la porte de la cuisine. C'est là que le show commence : remise des cadeaux aux trois enfants de la famille, photos, anecdotes sur ses "92 000 lutins", ce Père Noël d'un soir est plus vrai que nature. Les enfants sont impressionnés de rencontrer enfin ce fameux bonhomme rouge qu'ils ont tant fantasmé. Après une demi-heure, la durée prévue de la prestation, Grégory s'en va, accompagné par les chants de Noël des enfants. On l'attend d'ici une heure au Cendre, à 20 kilomètres de là.