Un retraité puydômois va parcourir 3800 km à vélo au profit du Téléthon

Combronde, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes,

Sa grande boucle part de Combronde, ce vendredi matin, à 9 heures. Elle arrivera le 7 décembre à Billom où il habite. Jean Vieira, 62 ans, ancien photographe, se lance dans un pari ambitieux : faire le tour de France à vélo. Son parcours de 3800 km l'emmènera dans le sud de la France, les Pyrénées, la côte atlantique et l'est, avant le retour dans le Puy-de-Dôme. Il espère récolter de l'argent qui sera reversé au Téléthon pour aider la recherche et les patients atteints de maladies rares.

Tout est possible

Jean Vieira, cheveux grisonnants, a la ligne d'un jeune homme. Son secret, le sport ! Le ski, le tennis, et le vélo qu'il a découvert il y a deux ans, quand l'heure de la retraite a sonné. Premier pari : aller à Braga, au nord du Portugal, à vélo. 1700 km en 14 jours, tout a bien fonctionné. Jean a ensuite fait le tour de l'Auvergne avant de se lancer dans cette aventure encore plus ambitieuse : un tour de France de 3800 km. _"La majorité des gens me disent que c'est un projet un peu fou mais quelques uns croient en moi et pensent que je peux y arriver. Voilà, il faut y croire !"_explique-t-il dans un sourire.

Jean Vieira avant son départ - Jean Vieira

Un km, un euro

Jean a sollicité les clubs de vélo des régions qu'il va traverser. Des clubs qui vont l'héberger et qui pourront rouler avec lui à l'arrivée ou au départ d'une étape. "Je leur ai proposé de faire une opération un euro pour un km. L'argent sera reversé au Téléthon". Chaque jour, Jean va avaler 120 km et son cardiologue a validé, d'autant qu'il ne monte pas trop haut en altitude : "Le maxi c'est 2000 mètres de dénivelé, mais c'est sur un jour, tous les autres jours c'est 1500 à 1800 mètres".

J'ai essayé de le dissuader, ça n'a pas marché-Myriam Vieira

Si Jean n'a pas d'angoisse, son épouse, Myriam, est stressée. Elle a peur des voitures, peur qu'il tombe, peur du froid et de la pluie : "J'ai peur qu'il ne revienne pas. J'ai bien tenté de le dissuader mais ça n'a pas marché !" avoue-t-elle. Myriam compte donc sur son mari qui s'est engagé à donner de ses nouvelles chaque soir.

Départ donc ce vendredi matin de Combronde dans le Puy-de-Dôme. Direction le département de l'Isère avant le sud de la France : Gap, Fréjus, Aubagne, Béziers puis Saint Gaudens et Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées. Il devrait arriver à Arcachon, sur la côte atlantique, le 16 novembre. Jean remontera ensuite en direction de Caen, en Normandie. Ensuite, il passera par la Somme puis il ira à Sedan et arrivera en Alsace fin novembre, avant de redescendre dans le Puy-de-Dôme via Lons-le-Saulnier et Paray-le-Monial.

Chacun peut soutenir l'initiative de Jean en allant sur la cagnotte Leetchi ouverte en ligne.