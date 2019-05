Puy-de-Dôme : Une famille part faire un tour d'Europe à vélo pendant un an

Céline et Louis Baudry sont partis ce dimanche 19 mai avec leurs deux petites filles. Adèle a 4 ans et Lili 7 ans, souffre d'une épilepsie sévère qui l'handicape au quotidien.

Céline et Louis Baudry partent faire le tour de l'Europe à vélo avec Lili 7 ans et Adèle 4 ans

Lempty, France

Des Auvergnats vont faire un tour d'Europe à vélo en famille ! La famille Baudry, habite à Lempty et vient de prendre la route ce dimanche 19 mai avec avec leurs deux petites filles de 4 et 7 ans pour un périple d'un an à travers l'Europe. Ils ont décidé de tout arrêter pour réaliser leur rêve et profiter notamment de leur petite Lili atteinte d'une forme grave d'épilepsie pharmacorésistante.

"La vie c'est maintenant" Céline Baudry

"Lorsque l'on a découvert la maladie de Lili, on s'est dit "la vie c'est maintenant" et donc dès que son état sera un peu plus stable, on fera un tour d'un an à vélo", raconte Céline Baudry la maman. Désormais Lili est toujours handicapée par sa maladie mais la petite blonde aux cheveux bouclés va mieux.

Alors le couple loue sa maison. Céline se met en disponibilité de son travail d'infirmière au CHU et Louis démissionne de son métier de menuisier.

Le couple imagine d'abord un tour en Asie mais se ravise rapidement pour des questions financières et logistiques : "On ne savait pas comment acheminer les médicaments pour Lili" explique Céline Baudry.

15 000 kilomètres de la Loire à la Crète en passant par le Danube

Ils décident donc d'entreprendre un tour d'Europe. Ils vont donc suivre l'EuroVelo 6, célèbre vélo route, et suivre la Loire puis le Danube avant de redescendre vers le sud vers la Crète"pour ne pas avoir un hiver trop froid" raconte Louis Baudry. Ils vont donc faire environ 15 000 kilomètres au total soit une moyenne de 30 à 50 kilomètres par jour en utilisant "le moins de transports possible".

La famille Baudry se prépare depuis un an et a économisé pour avoir un budget de 15 000 euros maximum.

Des nuits dans les tentes et le strict minimum dans les sacoches

Toute une logistique est mise en place pour recevoir chaque moi des médicaments pour Lili. Pour que les petites filles ne soient pas en retard, c'est leurs parents qui leur feront l'école. Tout doit tenir dans 10 sacoches réparties sur les deux vélos.

"On va prendre le strict minimum, de quoi se faire à manger, trois tenues par personne, plus une tenue chaude. Pour la nuit, on dormira dans les tentes. Deux nuits sur trois en bivouac et une nuit sur trois en camping pour se laver notamment. On veut avoir le moins de contraintes possible", explique Céline Baudry.

Deux vélos adaptés aux enfants et à la maladie de la petite Lili, 7 ans

Pour faire le voyage dans les meilleures conditions, les parents auront deux vélos. "Par rapport aux problèmes de santé de Lili, elle sera sur un vélo spécial avec Céline. La place passager est à l'avant et c'est un tandem coucher pour le passager, comme ça Lili pourra se reposer quand elle sera fatiguée" décrit Louis Baudry. Adèle, 4 ans aura un petit vélo attelé au vélo de son papa à l'arrière.

Si vous voulez suivre le périple de la famille Baudry, rendez-vous sur leur blog, Les Baudry à vélo.