Puy-de-Dôme : une parade de véhicules anciens...sur internet !

Comme les amoureux de Star Wars, ceux qui vénèrent les vieilles voitures vont se retrouver sur Internet. Les habituels rassemblements du Charade Classic programmés les premiers dimanche du mois d’avril à octobre ne pourront pas avoir lieu. Suite aux nouvelles annonces gouvernementales, cela pourrait durer jusqu'au mois d'août. Mais, les organisateurs de Charade Classic, un rassemblement mensuel de collectionneurs, ont décidé de maintenir l'événement. Il continuera à se tenir. Après le premier rendez-vous le dimanche 5 avril, le prochain aura lieu ce dimanche.

La voiture et le 2 roues de la journée à élire

Pour ce Charade Classic "A la maison", chaque collectionneur doit publier une photo de son véhicule sur l'événement Facebook organisé dès dimanche 9 heures. La voiture et le deux roues récoltant le plus de "j'aime" seront élus "voiture de la journée" et "2 roues de la journée". Ces prix permetteront aux gagnants d’être mis en avant sur toute une matinée lors du retour des rassemblements Charade Classic au circuit de Charade et de gagner un pack Charade Classic. Les résultats seront donnés dimanche dans la soirée.