Puy-de-Dôme : une tombola organisée par le parc animalier d'Auvergne pour protéger les pandas roux

Une grande tombola vient d'être lancée par le parc animalier d'Auvergne à Ardes-sur-Couze et la Passerelle Conservation. L'objectif est de lever des fonds pour Red Panda Network, une association qui protège les pandas roux au Népal. Une opération qui intervient dans la foulée de la journée internationale du panda roux samedi 19 septembre. Les pandas roux sont menacés d'extinction dans la nature, et notamment à cause du braconnage et de la déforestation. Il en resterait moins de 10.000 dans leur milieu naturel.

Le parc animalier d'Auvergne héberge quant à lui un couple célèbres de pandas roux : Ibet le mâle et Mushu la femelle. Ils font partie d'un programme de reproduction au niveau européen dont le but est de protéger l'espèce en vue d'une réintroduction dans le futur. Cette année, la famille s'est agrandie avec la naissance de Hima, un petit mâle, et Laya, une jolie femelle.

De nombreux lots sont à gagner à l'occasion de cette tombola. Exemples, une nuit dans l'Hôtel Origines du chef étoilé et ancien candidat de Top Chef Adrien Descouls, un vol en autogire, un vol en parapente, ou encore des entrées pour Royatonic.

Le billet de tombola est à 3€. Clôture de la billetterie le lundi 28 septembre à 17 heures et le tirage au sort dans la soirée ! Voici le lien de la tombola.