Les Toulousains la connaissent pour, parfois, y avoir fait leur premiers pas en ski, tout petit. C'est la station idéale des débutants. À deux heures de route de Toulouse, Bourg d'Oueil, en face de Peyragudes, à 1.350 mètres d'altitude au pied de pistes. Sept habitants, cinq pistes, trois tire-fesses et une piste de luge. Les familles viennent de la Haute-Garonne, du Gers, du Tarn, du Tarn-et-Garonne pour faire quelques descentes sans pression. Bourg d'Oueil ouvre uniquement pendant les quatre semaines de vacances d'hiver (du 10 février au 11 mars). Elle a aussi une autre spécificité, celle d'être gérée depuis ses débuts dans les années 1960 par des bénévoles.

Le public vient essentiellement de Toulouse et les départements limitrophes, mais il y a aussi... des Bretons ! © Radio France - Bénédicte Dupont

REPORTAGE - cette année encore, grâce à la neige au rendez-vous, la mini-station fait le plein pendant les vacances, Bénédicte Dupont (1'16'') Copier

C'est une station idéale pour emmener ses enfants quand ils sont petits, on sait forcément où ils terminent leur course, c'est rassurant. — Aline, une skieuse de Tournefeuille (31)

Bourg d'Oueil n'ouvre que quatre semaines, pendant les vacances d'hiver. © Radio France - Bénédicte Dupont

Ils sont anciens médecins, anciens pilotes d'A380, ancien éducateur spécialisé, maire d'un village voisin : tous ont entre 60 et 75 ans et ce sont eux qui font vivre cette petite station. Il faut entre 12 et 18 bénévoles chaque jour pour faire tourner Bourg d'Oueil entre le loueur de ski, le dameur, vendeur de forfait, le cuisinier, le chef de station et son adjoint, les perchmans, le directeur (le maire de Bourg d'Oueil). Les perchmans ou perchistes ont été formés par un professionnel de Superbagnères.

Le maire de Mayrègne, village voisin, est affairé aux perches. © Radio France - Bénédicte Dupont

REPORTAGE auprès des bénévoles de la station, Bénédicte Dupont (1'16'') Copier

Comme mon père et mon grand-père, j'ai appris à skier à Bourg d'Oueil. Aujourd'hui, je fais un peu tout : je conduis des téléskis (sic), je fais un peu la police, je donne des conseils aux skieurs. Certaines familles nous disent "si Bourg d'Oueil disparait, on ne pourra plus skier" — Bruno Chanchus, ancien éducateur spécialisé, bénévole à la station

Des prix imbattables

À Bourg d'Oueil, où il n'y a pas de terminal bancaire, le forfait journée pour un adulte est à 14 euros, 11 euros pour un enfant. Les frais de raquettes, de skis, de buvettes sont pris en charge par l'association des bénévoles, le Cadvo (centre d'animation de la vallée d'Oueil) et un Sivom qui réunit quatre villages prend en charge les frais d'entretien des remontées mécaniques notamment. Si la station s'en est bien sortie jusque là, c'est parce qu'elle n'a pas de frais de personnel à l'exception d'un pisteur-secouriste.

Ancien médecin, ce bénévole est désormais polyvalent, fixeur de ski si besoin. © Radio France - Bénédicte Dupont

L'ambiance est super sympa, on ressent que ce sont des bénévoles, c'est très ouvert, très relax. En plus côté prix, c'est imbattable : à quatre, on en a eu pour 50 euros. À Peyragudes, on aurait payé 130 euros. — Rachel et Gilles, de l'Isle-Jourdain (32)

Et l'avenir ?

C'est peut-être la dernière année pour les bénévoles car la station rejoint l'an prochain le Mourtis et Superbagnères dans un syndicat mixte géré essentiellement par le Département de la Haute-Garonne à hauteur de 80%, les 20% restants revenant à la communauté de communes des Pyrénées haut-garonnaises. Pour l'heure, rien n'est encore fixé mais la station s'achemine vers une semi-professionnalisation : les bénévoles pourraient être remplacés par des professionnels, au moins pour la partie technique/sécurité.

La moyenne d'âge doit être autour de 70 ans. Gèrer la sécurité d'une station de ski devient compliqué pour nous. C'est bien si c'est confié à des professionnels. Nous, on pourra garder la cuisine, et les locations pour garder le caractère amateur qui fait la sympathie de Bourg d'Oueil — Robert Castebrunet, bénévole depuis qu'il est à la retraite

L'accueil de Bourg d'Oueil où prendre son forfati, louer ses skis et boire un café ou grignoter. © Radio France - Bénédicte Dupont

Dominique Villard, présidente du Cadvo, l'association qui gère les bénévoles de Bourg d'Oueil (59'') Copier

Cette station a été faite pour les familles, avec des prix abordables. Il faut que les politiques aient bien ça en tête. C'est cette ambiance que cherchent nos clients. Ils reviennent à Bourg d'Oueil pour ça. — Dominique Villard, présidente de l'association et membre du conseil municipal

Il y a deux ans, la station n'avait pas ouvert faute de neige. © Radio France - Bénédicte Dupont

La station de Bourg d'Oueil fermera le weekend du 10-11 mars.

Le village a un hôtek, fermé l'hiver, mais il propose aussi des logements en location. © Radio France - Bénédicte Dupont

