Pyrénées : un randonneur se retrouve nez à nez avec une ourse

Nicolas Arregle, un habitant d’Arette dans les Pyrénées-Atlantique, est tombé ce mercredi nez à nez avec une ourse et son petit alors qu'il randonnait en Ariège. Ce Béarnais de 25 ans randonnait près de la Cabane d'Aula près de Seix quand il a aperçu un ourson. Alors qu'il s’apprêtait à s'éloigner il s'est rendu compte qu'une ourse fonçait dans sa direction pour protéger son petit.

"Je me suis mis à courir en criant, j'ai eu la peur de ma vie" - Nicolas Arregle

Dès qu'il aperçoit l'ours, Nicolas Arregle se met à courir. Il fuit tout en criant pour essayer d'effrayer l'animal. "Dans ma course j'ai réussi à attraper la branche d'un arbre pour m'en servir comme bâton pour essayer de l'effrayer mais _elle n'était plus qu'à 15 ou 20 mètres de moi"_, raconte Nicolas Arregle. Le randonneur a couru pendant 20 minutes en direction du village le plus proche pour alerter les gendarmes. "Je pensais vraiment que ma dernière heure était arrivée."