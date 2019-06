Une carte inédite pour découvrir ce qui se cache dans les sols des Pyrénées

Pau, France

Près de 150 scientifiques étaient réunis ce lundi et ce matin au Palais Beaumont de Pau pour mettre en commun leurs connaissances sur l'histoire des Pyrénées.

Les Pyrénées auraient pu être un océan...

Grâce à cinq ans de travaux de dizaines d'universités et de laboratoires, ils ont établi qu'il aurait dû y avoir un océan à la place de nos montagnes.

Il y a environ 80 millions d'années, la terre s'est en effet étirée dans la région et a formé un espace, mais l'Afrique est soudainement remontée (enfin, il a quand même fallu 16 millions d'années mais c'est un temps géologique relativement court!), les plaques tectoniques se sont heurtées et ont formé les Pyrénées.

... et deviendront "bientôt" une plaine !

Thierry Baudin, responsable scientifique au BRGM, le bureau de recherches géologiques et minières, l'assure : "Dans des dizaines de millions d'années, les Pyrénées seront une plaine qui s'étendra du bassin parisien au sud de l'Espagne. Les sédiments vont partir vers l'Atlantique et la Méditerranée".

Une carte inédite...

Les géologues ont également présenté lors de ce colloque une carte inédite des sols pyrénéens. Elle est en 3D et même en 4D puisqu'elle retrace l'évolution de ces 35 000 kilomètres carrés sur 600 millions d'années. Elle s'intitule "Référentiel géologique français" et sera réactualisée au gré des recherches. "C'est un vrai partage de la donnée et ça c'est très nouveau", souligne Thierry Baudin.

Cette carte sert aux géologues, à ceux qui s'occupent de l'aménagement du territoire, mais aussi à ceux qui s'intéressent au changement climatique et même à des entreprises comme Total. Le groupe, basé notamment à Pau, prépare en effet l'après pétrole et veut trouver des sources d'énergie non fossile dans le sous sol.

Une carte en 3D colorée - © BRGM

Le BRGM a mis cinq ans pour établir cette carte qui unifie les données sur les Pyrénées - © BRGM

... par et pour les randonneurs

Cette carte peut aussi être utile aux randonneurs, aux amateurs de montagne et aux curieux. D'ailleurs d'ici 2020, ceux-ci pourront lire sur leur smartphone des explications scientifiques sur les roches sur lesquelles ils marchent. "Vous aurez une information beaucoup plus détaillée sur le type de roche et vous pourrez lire l'histoire de cette roche. On saura par exemple qu'il y a 100 millions d'années il y a eu un étirement de la croûte terrestre à cet endroit", explique Thierry Baudin.

D'ici un an ou deux, vous pourrez aussi envoyer des photos qui seront validées par un conseil scientifique avant d'être utilisées par les chercheurs.

De son côté, le BRGM travaille à présent sur les Alpes et le bassin parisien.