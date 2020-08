Qu'est-ce-que le Trou à l'homme à Etretat ? Il occasionne des dizaines d'opérations de secours tous les ans

Qui n'a pas entendu parler du Trou à l'homme à Etretat ?

Chaque année, des dizaines d'opérations de secours y sont réalisées pour des promeneurs coincés par la marée.

L'histoire du Trou à l'homme

Le Trou à l'homme est une grotte creusée sous la célèbre falaise d'Etretat. A l'origine, elle était fermée mais, au 19e siècle, un maire de la commune a eu l'idée de l'ouvrir pour permettre aux promeneurs coincés sur la plage de Jambourg, juste derrière la falaise, de pouvoir rentrer à Etretat par le rocher.

La malédiction du Trou à l'homme

Le problème, c'est que les promeneurs qui empruntent la grotte oublient généralement, qu'en Normandie, il y a une marée et qu'elle est forte. Et donc, chaque semaine, des passants, par dizaines parfois, se retrouvent coincés sous la falaise et, s'ils disent se sentir en danger, la loi prévoit l'obligation de leur porter secours.

Selon le maire de la commune, André Baillard, le Trou à l'homme occasionne au moins une intervention par semaine, parfois plusieurs par jour et la facture est lourde pour le contribuable puisque les sapeurs pompiers, des zodiac et l'hélicoptère Dragon 76 sont engagés.

La solution

Les promeneurs coincés au Trou à l'homme ne sont en danger qu'en cas de tempête, le reste du temps, la grotte reste au sec à marée haute. Le sourire aux lèvres, André Baillard avance d'un air amusé : "quand la mer est calme, les gens devraient attendre 6 heures, ce serait une bonne punition pour qu'ils fassent attention une prochaine fois".

En réalité, sa solution c'est la reconstruction de la valeuse. Cet escalier qui monte dans la falaise était entretenu aux 19e et 20e siècles par les Etetatais qui ont arrêté de l'emprunter ce qui a fait disparaître la valeuse. le maire veut la reconstruire aujourd'hui et il a soumis l'idée à la Communauté urbaine.

En attendant, il mis en place un système de sécurité. Une personne est envoyée du poste de secours d'Etretat au Trou à l'homme une heure avant la marée pour alerter les promeneurs. Le problème, c'est que d'autres personnes arrivent de la plage à l'arrière et trouvent refuge dans la grotte. La construction d'un escalier semble la seule solution donc pour le maire et il estime qu'il y a urgence.