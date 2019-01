Quand le petit Antoine Griezmann tapait la balle au tournoi de foot de Dirinon

Dirinon, France

Une photo, un nom et une année de naissance : "Griezmann, né en 1991, joueur de l'AJ Auxerre". Il n'en a pas fallu plus à des fans de foot de l'AS Sizun-Le Tréhou pour lancer l'idée : et si le petit blond sur la photo était le petit Antoine Griezmann ? Après une recherche "digne d'une enquête professionnelle" précise l'équipe du tournoi international de Dirinon, aucun doute n'est possible : il s'agit bien de Grizou, le champion du monde, double buteur en finale, qui a offert à la France sa deuxième étoile au mois de juillet dernier.

Une participation qui n'est pas restée dans les annales

Il y a 15 ans, en 2003, alors qu'il jouait à l'AJ Auxerre, Antoine Griezmann a donc foulé les pelouses de Dirinon à l'occasion du tournoi international de foot, qui réunit chaque année des équipes venues de toute la France et même du monde entier. Sur Facebook, où le club a partagé l'info, certains internautes se sont même reconnus sur une photo, à côté de la futur star.

Antoine Griezmann et ses camarades de l'AJ Auxerre ont posé avec les benjamins de l'As Sizun-Le Tréhou - Michel Bléas

En revanche, l'histoire n'a pas retenu jusqu'à quel stade de la compétition était arrivé le petit Griezmann et ses camarades. Cette année-là, le tournoi international a été remporté par Arsenal. Antoine Griezman est le deuxième champion du monde de 2018 à être passé à Dirinon : en 2006, Benjamin Pavard avait participé au tournoi avec son équipe de Lille.