Quand des prêtres et des sœurs participent à un championnat de France de cyclisme en Ardèche

Oubliez l'image de Don Camillo en soutane sur sa bicyclette. À part la croix autour du cou, rien ne pourrait trahir le profil des participants sous leur combinaison et leur casque. Et pourtant ce lundi 2 mai, le contre-la-montre entre Rochemaure et Cruas a bien été réalisé des hommes et femmes d'Eglise. C'est le retour du championnat de France cycliste du clergé et il est en Ardèche cette année.

Après deux ans d'absence pour cause sanitaire, les prêtres, religieuses ou diacres - venus des quatre coins de la France - se retrouvent pendant deux jours sur les routes ardéchoises. Ils ont démarré par le contre-la-montre de 12,7 kilomètres le long du Rhône. Une étape sur du plat qui n'a pas été de tout repos comme en témoigne Mgr Rivière, évêque d'Autun : "C'était splendide mais il y avait un vent de face tout le long".

De quoi faire sourire gentiment son homologue de l'Ardèche, Mgr Balsa, embarqué sur une moto pour l'épreuve. "La petite côte à la fin a été difficile, il a fallu passer la seconde", charrie-t-il. L'ambiance est bon enfant même si certains visent le classement. C'est le cas de Matthieu, diacre près d'Angers : "Je me suis bien préparé. Je fais 22 kilomètres par jour : onze le matin pour aller prendre le train et onze le soir au retour".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

À l'arrivée, devant la mairie de Cruas, des habitants, comme Carmen, découvrent cette course avec beaucoup d'amusement : "On avait presque l'impression que c'était une plaisanterie. On n'imaginait pas que les prêtres pouvaient faire du vélo et un championnat mais en fait, si !"

Au terme du contre-la-montre, le prêtre Mario Naccarato termine 1er chez les hommes et la sœur Valentine Delafon, 1ere chez les femmes. La seconde et dernière étape ce mardi est une course en ligne de 54 km depuis Saint-Remèze. Les participants feront une boucle en passant par Gras.