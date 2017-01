Quand François Fillon trouve le poulet de Bresse « meilleur que celui de la Sarthe »

En déplacement dans l’Ain, le candidat Les Républicains à la présidentielle n’a pas échappé à la question-piège sur la meilleure volaille.

Attention, terrain glissant : le poulet de Bresse est-il meilleur que le poulet de Loué ? Une question pas si anodine qu’il y paraît, quand on est en campagne dans un territoire producteur de volailles d’excellence, mais qu’on revendique ses origines d’un département concurrent. Interrogé une première fois dans la journée sur le sujet, François Fillon y est revenu au détour d’une boutade lors de son meeting à Oyonnax le soir.

Poulet de Loué vs poulet de Bresse

La volaille de Bresse est la seule en France à bénéficier d’une AOC. Mais pour François Fillon, difficile de se mettre à dos les producteurs de l’un des produits phares de la Sarthe, et notamment ceux de la coopérative des Fermiers de Loué, poids-lourd de l’économie locale (et de son ancienne circonscription). Alors, quand on lui demande au cours de la journée quelle volaille est la meilleure, il répond en souriant : « C’est un sujet délicat. Je dirais qu’au moins économiquement, les poulets de Loué sont meilleurs », sous-entendant que pour le goût, il a peut-être d’autres préférences.

Un échange auquel il fera référence le soir-même lors de son discours à Oyonnax, en s’adressant au député local Damien Abad :

Ce qui lui vaudra ce tweet de la journaliste du Figaro Judith Waintraub :

"Les poulets de la Bresse sont meilleurs que ceux de la Sarthe" #Fillon #Oyonnas Qu'est-ce qu'il faut pas dire pour être élu ! — Judith Waintraub (@jwaintraub) January 19, 2017

Et Stéphane Le Foll ?

Le ministre de l’Agriculture, originaire lui aussi de la 4e circonscription de la Sarthe, était ce vendredi au Mans en déplacement ministériel. Nous en avons profité pour lui demander quel était selon lui le meilleur poulet. « Ah c’est une question délicate pour le ministre de l’Agriculture, mais je suis Sarthois », répond en riant Stéphane Le Foll. « Je sais qu’il y a de très bons poulets : Bresse, Janzé, Landes… mais je reste attaché en tant que Sarthois au poulet de Loué, pour moi c’est le premier. Je crois que François Fillon a fait une petite erreur ! ».