Quand Kylian Mbappé tourne un clip avec Christophe Hay, chef étoilé dans le Loir-et-Cher

Kylian Mbappé a posté ce lundi après-midi une photo sur son compte Instagram, où il apparaît aux côtés de Christophe Hay, chef de deux restaurants étoilés ("La maison d'à côté", à Montlivault, dans le Loir-et-Cher, et "La table d'à côté", à Ardon, près d'Orléans). Ce cliché est crédité de plus d'un million 100.000 "j'aime" sur Instagram en vingt-quatre heures.

Une rencontre ce lundi "dans un lieu privé tenu secret"

Christophe Hay raconte, tout sourire : "Tout le monde me parle de cette photo prise hier [lundi]. En fait, on a tourné ensemble un clip publicitaire dans un lieu tenu privé tenu secret", mais "Kylian Mbappé n’est pas venu déjeuner à "La maison d'à côté" en tout cas".

Pourquoi cette rencontre entre la star du Paris Saint-Germain et le chef étoilé, connu aussi pour sa participation à l'émission Top Chef ? "On est tous les deux ambassadeurs pour la marque Good Goût, une marque de plats pour bébés, enfants et ados. On a été sollicités par cette marque, je développe les recettes pour les petits plats, Kylian, lui , a une association très engagée au sujet de l'alimentation des enfants."

Un clip de pub pour Good goût

"On a tourné ensemble pendant toute une journée, on a partagé beaucoup de choses, je suis un grand fan du PSG, il est très technique en foot, un peu moins agile en cuisine, c'était sympa", détaille Christophe Hay.

Rencontrer Kylian Mbappé, quelque chose d'exceptionnel"

"Kylian Mbappé est quelqu'un de très évolué pour un jeune de 21 ans, il a la tête sur les épaules, il est très agréable, et très bien entouré", poursuit le chef originaire du Loir-et-Cher qui avoue : "J'étais comme un gamin, évidemment. Rencontrer Kylian Mbappé, c'est quelque chose d'exceptionnel. Good goût a voulu réunir, comme un clin d’œil, deux ambassadeurs étoilés, moi avec le Guide Michelin et lui avec la Coupe du monde de foot".