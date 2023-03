Quand la criée aux poissons revient en centre-ville de La Rochelle

C'est un succès à la hauteur de la nostalgie qui saisit beaucoup de Rochelaises et de Rochelais... La foule s'est pressée dimanche à l'espace Encan de La Rochelle, qui pour quelques heures a retrouvé sa vocation de vente de poissons à la criée. Une centaine de kilo écoulés auprès du public selon l'ancienne méthode de la criée : à la voix.

ⓘ Publicité

Carton plein pour cette première édition de la "criée de l'encan" organisée par La Rochelle Tourisme et Evénements, la structure qui gère le site. Au micro : Eric Martin, 59 ans, dernier crieur du port de pêche de La Rochelle, pour quelques semaines encore puisqu'il prend sa retraite à la fin du mois (retraite anticipée au titre de la pénibilité).

L'occasion de renouer avec le passé glorieux de la pêche rochelaise (quatrième port de pêche français au sortir de la dernière guerre) et une ambiance aujourd'hui disparue, entre déchéance de l'armement rochelais et déménagement de ce qui en reste au port à Chef de baie, en 1994. C'était il y a bientôt 30 ans, et pourtant beaucoup de Rochelaises et de Rochelais n'ont pas tourné la page.

loading

Des souvenirs échangés à l'occasion d'un banquet concocté par les élèves du lycée hôtelier. 500 places qui se sont écoulées en six minutes à peine, lorsqu'elles ont été mises en vente sur Internet.

loading

Une criée à la voix : la formule devrait revenir dès l'an prochain pour la deuxième édition. Eric Martin sollicité également pour animer une vente, à l'occasion de la fête du port de pêche de Chef-de-Baie, le 1er juillet.