Quand la navigatrice Alexia Barrier avoue avoir fait un cauchemar autour d'Emmanuel Macron

La navigatrice azuréenne était l'invitée du 7h50 de France Bleu Azur ce lundi matin, une semaine après son arrivée au Vendée Globe. Elle raconte ses anecdotes et admet avoir cauchemardé autour du président.

La navigatrice azuréenne Alexia Barrier est rentrée ce week-end chez elle à Biot. Après 111 jours de Vendée Globe, quelques frayeurs et quelques réjouissances, elle raconte son aventure et notamment ses anecdotes plus originales. Invitée du 7h50 de France Bleu Azur elle revient notamment sur un cauchemar lié au président Emmanuel Macron.

"J'ai fait un cauchemar au sujet de l'environnement, il ne faisait rien, je me suis réveillé en criant : mais non Macron !"

La navigatrice azuréenne qui en se réveillant n'a pas été rassurée : "C'était un rêve prémonitoire car quand je rentre je vois que la convention citoyenne est passée à la trappe" . Alexia Barrier rencontrera le président Emmanuel Macron à l'Elysée prochainement.