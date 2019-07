Quand la Nouvelle-Aquitaine place le marais poitevin... en Haute-Vienne

Deux-Sèvres, France

Dans le hors-série "Destinations NA ! l'esprit du voyage en Nouvelle-Aquitaine" du comité régional du tourisme, le marais poitevin est classé numéro 2 des 30 incontournables de la Nouvelle-Aquitaine. Mais le Département des Deux-Sèvres a remarqué qu'une erreur s'est glissée dans la page puisque le site est indiqué en Haute-Vienne.

Glisser sur les eaux tranquilles du marais Poitevin avec escale à Limoges dans un musée dédié à la porcelaine serait donc désormais possible"

Dans un communiqué, le conseil départemental des Deux-Sèvres réagit. Et ironise. "Glisser sur les eaux tranquilles du marais Poitevin avec escale à Limoges dans un musée dédié à la porcelaine serait donc désormais possible".

Le Département s’interroge : "Géographie modifiée suite au mini-séisme de juin dernier, fugue adolescente du marais pour s'affranchir de l'Océan ou vue de l'esprit parce que, vu de Bordeaux, le marais Poitevin est dilué dans notre très grande région ? La dernière hypothèse semble la plus plausible et révèle malheureusement une méconnaissance de notre département... où bat le cœur du marais et se promènent ses artères et veinules aquatiques". Et remet le marais à sa bonne place, dans les Deux-Sèvres. Rendons le marais, du moins une partie, à ses berges deux-sévriennes ! Puis pardonnons cette maladresse, celle d'un éléphant dans un magasin de porcelaine !".