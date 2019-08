Quand la reine de Suède commande une pizza dans un petit restaurant matheysin

Saint-Laurent-en-Beaumont, France

Ils n'en sont toujours pas revenus ! Le patron du restaurant La Casa Nostra et son équipe ont vu débarquer, dimanche midi, sur le parking de l'établissement, situé au bord de la Nationale 85, la fameuse Route Napoléon, une Ferrari, suivie d'une grosse berline, de marque allemande, et d'une voiture de police, avec le gyrophare sur le toit.

Une reine sans chichis

Une femme, élégante dans un petit tailleur-pantalon, est descendue de la Ferrari, tandis que son époux restait sur le parking à téléphoner.

La cliente a demandé à utiliser les toilettes, puis a acheté de l'eau et commandé une pizza.

David Buisson, le pizzaiolo, raconte : "Le frère de ma patronne me dit alors que cette personne-là lui dit quelque chose ! On a regardé sur internet et il avait raison, c'était bien Carl Gustaf et Silvia de Suède ! On était surpris qu'ils s'arrêtent chez nous mais en même temps, la reine était très simple. Je lui ai demandé si c'était bien elle, et elle m'a répondu oui. Elle parlait un peu français. Mais c'est son majordome qui lui a traduit la carte des pizzas."

La reine Silvia, 75 ans, et son époux, Carl XVI Gustaf, 73 ans. © AFP - Karin Törnblom

Une Margherita, une !

La Reine Silvia choisit alors non pas la Royale mais la Margherita ! Simple, je vous dis !

"Elle est restée à discuter au bar pendant que je faisais la pizza, mes mains tremblaient un peu. Je voulais pas la rater !" explique David Buisson. "Elle nous a dit qu'ils étaient pressés et qu'ils devaient repartir, mais sans nous dire où ils allaient et pourquoi ils étaient là, en Matheysine ! "

Puis la reine est remontée dans sa Ferrari : "Elle nous a fait coucou par la vitre."

A la question, comment a-t-elle mangé sa pizza, David Buisson répond : "Son majordome lui a déposé une serviette sur les genoux, alors qu'elle était assise dans sa voiture, à l'avant, pour qu'elle ne se salisse pas et le cortège a repris la route. J'espère qu'elle a apprécié ma pizza !""

Le couple royal de Suède est reparti sur la route Napoléon, en direction de Grenoble. Napoléon-Bonaparte qui fit du Maréchal Bernadotte, l'ancêtre de Carl Gustav, le roi de Suède au 19e siècle !