Quand la SNCF réinvente la géographie du Poitou Charentes

Poitiers - France

Si la SNCF jouait au tiercé, on pourrait dire qu'elle l'a eu dans le désordre. Elle s'est visiblement bien emmêlée les pinceaux ou du moins elle a une notion approximative de la géographique de la Nouvelle-Aquitaine ! Sur une publicité pour promouvoir l'appli OUI.sncf., une nouvelle cartographie de la région est indiquée et on peut y lire que Libourne est à dix minutes de Saint-Pierre-des-Corps et Saint-Pierre-des-Corps à quinze minutes d’Angoulême. Bref, Poitiers est placé après Angoulême dans le sens nord sud et ce n'est plus le TGV mais une fusée qui circule sur la ligne ferroviaire ! Cela fait plutôt désordre et pas très sérieux ! Mais bon avec la SNCF, on le sait, "tout est possible" et elle n'oublie de nous indiquer : " partez l'esprit tranquille! "