Quand Lama-le-lama traverse la Dordogne

Cela fait bientôt 6 ans qu'ils partagent leur quotidien de routard. Stanislas et son lama - qui répond au doux nom de Lama - sont de passage en Périgord ces jours-ci. Le duo a fait étape ce jeudi 10 février à Carsac-Aillac pas très loin de Sarlat. Habitué à arpenter les routes de France, ce Lyonnais d'une quarantaine d'années s'est vu offrir en 2017 son compagnon à Langogne en Lozère. Depuis ils ne se quittent plus.

Un gentil lama qui ne crache pas

Et l'animal s'avère être un bon compagnon de route pour l'homme qui ne compte plus les kilomètres, d'Irun à Nîmes en passant par Cahors ou Mont-de-Marsan. "Il ne crache pas, ne mord pas et n'est pas méchant" explique Stanislas. "Il est très gentil et porte deux sacoches de 5 kilos".

Le jeune camélidé ne passe pas son temps à user ses sabots sur les routes de France, il utilise parfois d'autres moyens de transports. Enregistré comme animal de compagnie et pucé, le lama peut prendre le train où loger dans un Dacia Logan, un break Opel ou un Partner. "Il a même pris le bac pour aller à Blaye" ajoute son propriétaire. Et ne n'est pas fini, Stanislas et Lama ont prévu de passer par Sarlat avant de tracer vers l'Atlantique.