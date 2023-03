Quand le café ferme, des bénévoles s'improvisent serveurs à Chard au sud-est de la Creuse

Une fois par mois, le café de Chard reprend vie. Dit comme cela, on croirait entendre un conte de fée, mais c'est pourtant une histoire vraie : celle d'un petit bistrot dans une commune de 200 habitants du sud-est de la Creuse. A Chard, ce sont des bénévoles qui tiennent ce café, le seul du village.

ⓘ Publicité

loading

Le dernier bar a fermé en 2016, mais la mairie a racheté une licence IV pour continuer à faire vivre ce lieu de rencontres et de convivialité. Les élus s'étaient alors improvisés serveurs. Depuis trois ans, une dizaine de bénévoles ont pris le relai. Rassemblés au sein de "la p'tite équipe", ils ouvrent ce café associatif une fois par mois, le deuxième dimanche du mois. "C'est un lieu de lien social", se réjouit le maire Serge Perrier.

loading

Une dizaine de bénévoles animent le café associatif de Chard. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

"Ici, tout le monde se connaît"

Entre trente et quatre-vingt personnes viennent à chaque fois des communes alentours pour "boire un coup et refaire le monde". Un couple du Puy-de-Dôme confie : "Chez nous, il n'y a pas de café mais rien ne se fait. On a trouvé que c'était super ici !" En cuisine, Mali, une agricultrice bénévole, s'active pour faire la vaisselle : "On entend souvent que notre pauvre pays se meurt, etc. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas mais il y a des gens qui s'installent et qui vivent là. L'idée était de montrer quelque chose de positif, il y a du monde et en général pas mal de sourires, ça fait plaisir." Ce café lui permet de rencontrer... ses voisins ! "On se croise tous les jours mais il n'y a qu'ici qu'on discute vraiment, qu'on prend le temps."

Tiphaine, à la caisse, sourit : "On partage tout. Tout le monde fait tout, la vaisselle, le service, la caisse... en s'amusant !" Ouvrir ce bar une fois par mois permet de ne pas perdre la licence IV. Elle espère qu'un jour un commerçant vienne s'installer à Chard pour ouvrir une auberge restaurant : "On lui rendra la licence IV sans problème", rigole-t-elle.

Prochaine ouverture du café : le dimanche 9 avril, jusqu'à 13h. L'hiver, le café associatif a lieu dans la salle des fêtes de Chard mais l'été, les verres sont servis en plein air sous un préau.