INSOLITE - Le club de basket de Poitiers roule pour Macron et Fillon

Il faut le faire : le PB86 arbore le logo Macron sur son maillot. Et le club a un vice-président qui s'appelle Stéphane... Fillon. A un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle, le staff préfère en rire.

"On vous rassure, il ne s'agit pas du candidat du mouvement En Marche, mais de l'équipementier italien du club. Cela fait maintenant trois ans qu'on travaille avec eux" Adrien Tallec, directeur administratif du PB86 anticipe la question parce qu'on n'est pas les premiers à lui poser.

"On se fait chambrer"

"Depuis qu'Emmanuel Macron a annoncé sa candidature, on se fait gentiment chambrer. Et plus l'élection approche, plus les blagues fusent. On espère qu'on aura le même parcours que lui vers les sommets s'il est élu" lâche Adrien Tallec dans un large sourire.

Fillon vice-président

La campagne présidentielle, au sein du club de basket de Poitiers, on préfère en rire. Surtout que parmi les vice-présidents du PB86, il y a un Stéphane Fillon ! "On va être clair, depuis sa victoire à la primaire de la droite et du centre, chez le médecin, à la boulangerie, à la salle de basket, tout le monde me demande si on est de la même famille".

"Vivement juin"

Et vous savez quoi ? "Allez, je peux vous le dire, il y a quelques années, mon père a fait un arbre généalogique. Et il semblerait qu'on ait de lointains ancêtres en commun. Mais ça s'arrête là". La plupart des dirigeants poitevins prennent la chose avec humour. Même si la plupart aimerait qu'on parle du club pour ses performances sur les parquets. "Vivement juin. L'élection sera passée. Et si on joue encore, c'est qu'on sera en play-offs" conclue un basketteur.