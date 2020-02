Quand le compteur Linky bugge... Une estimation à plus de 14.000 euros !

Internet, c'est bien pratique pour suivre au plus près ses factures. Et même avec le compteur Linky, on peut scruter sa consommation électrique. On peut suivre, au jour le jour la consommation de la veille.

Une estimation de 14.480,08 euros de facture d'électricité !

Mais Baptiste, qui réside dans un T2 à Quimper, a eu une très mauvaise surprise il y a quelques jours, en consultant l'estimation de sa facture sur l'application EDF et moi : 14.480,08 euros (incluant le prix de l'abonnement). Un choc électrique ! Le site rappelle qu'il s'agit d'une estimation grâce à la saisie des chiffres auto-relevés sur le compteur. Sauf que Baptiste n'est pas à la tête d'une usine, mais réside dans un petit appartement de 40 mètres carrés.

Estimation de la facture de Baptiste -

Problème de mise à jour

Le jeune homme a tout de suite contacté EDF qui s'est excusé. Son interlocuteur lui a expliqué qu'il s'agit certainement d'un problème de mise à jour. Lors de l'installation du compteur Linky, l'ancien et le nouveau compteur auraient été comptés en même temps.

"Le technicien d'EDF m'a dit de ne pas en tenir compte", souriait le Quimpérois, jusqu'à ce que ce vendredi matin, il consulte à nouveau son application. Il constate que l'estimation est toujours à 14.480,08 euros...