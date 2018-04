Saint-Germain-le-Fouilloux, France

Saint-Germain-le-Fouilloux, commune de 1.500 habitants au nord de Laval, a les honneurs du site d'information parodique Le Gorafi. En effet, à l'occasion du journal de 13h de TF1 ce jeudi Emmanuel Macron est interviewé par Jean-Pierre Pernault dans le village de Berd'huis dans l'Orne (1.083 habitants).

Le chef de l'État "déstabilisé" ?

Le Gorafi raconte donc avec humour que le Président de la République craindrait une question piège sur le rond-point polémique de Saint-Germain-le-Fouilloux en Mayenne. "« Autant la Syrie, la SNCF, la réforme de la justice, tout ça, on maîtrise, autant on connaît tous la pugnacité de Jean-Pierre Pernaut sur les sujets qui touchent son public. Il connaît tout sur le bout des doigts et pourrait déstabiliser n’importe quel chef d’Etat » explique un conseiller. « Et là, la question épineuse du rond-point de Saint-Germain-le-Fouilloux, c’est typiquement le genre de sujet qui pourrait influer négativement sur la popularité d’Emmanuel Macron dans l’opinion » écrit le site internet.

Un article drôle, gentiment moqueur. Le Gorafi ne s'arrête d'ailleurs pas là en faisant témoigner un faux habitant de la commune mayennaise. Un jeune homme appelé Pierre, âgé de 25 ans, qui explique que "c’est pas le tout de se confronter à Poutine ou de parler de frappes militaires en Syrie avec Trump. Son pays, c’est la France. La Mayenne est le plus beau département de notre pays alors il a intérêt à se relever les manches et à agir, bon Diou ! »..

La rédaction de France Bleu Mayenne tient simplement à préciser aux confrères du Gorafi que l'expression "Bon diou" n'est pas une expression de notre département, mais une expression ... normande.