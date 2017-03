Quand le Nîmes Olympique propose une fusion à Guingamp

Après l'annonce de la fusion en rugby entre le Stade Français et le Racing 92, le Nîmes Olympique a proposé ce lundi une fusion à Guingamp. Les deux clubs ont l'habitude de se chambrer sur les réseaux sociaux. Clin d’œil réussi, la blague a fait le tour des réseaux sociaux.

Le Nîmes Olympique et En Avant Guingamp (Ligue 1) ont l'habitude de se tacler sur les réseaux sociaux, il ne se passe pas un jour sans que les deux clubs et leurs supporters ne s'envoient des messages, parfois des petites provocations, parfois des compliments via leurs comptes Twitter. Ce lundi après l'annonce en rugby de la fusion entre le Stade Français et le Racing 92, le Nîmes Olympique a proposé une fusion à Guingamp. Le compte twitter des Crocos a même été rebaptisé "Nîmes EA Guingamp".

Les Crocos ont poussé la plaisanterie assez loin en affichant donc même un fanion sur Twitter, avec un crocodile ayant un Triskell dans la bouche (voir ci-dessus). Guingamp, club de Ligue 1 ce samedi le club a battu Bastia 5 à 0. Les Bretons pourraient davantage booster les Crocos, qui eux aussi surfent sur une bonne vague ( 5ème de Ligue 2).

Rapidement le club Breton a répondu à la blague, et a accepté l'offre des Nîmois, réponse sur via Twitter avec ces simples mots: "On accepte la fusion".

On accepte la fusion ❤️🤙🏼 https://t.co/Brms8Nuwr0 — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) March 13, 2017

Pas de plan à trois

Un mariage à deux bien sûr et avec personne d'autre précise le club Breton, le Stade Malherbe de Caen par exemple n'est pas invité dans la partie!