Cela arrive même aux meilleurs comme dirait l'adage. Dans un livre consacré à l'histoire, les Éditions Le Robert expliquent que l'imprimerie est née à Mayenne et non à Mayence au XVIe siècle. Des internautes s'amusent de cette double erreur.

La grosse bourde des Éditions Le Robert. Dans un de leur ouvrage consacré au période de l'histoire, il est expliqué que les humanistes publiaient leurs écrits grâce "à l'imprimerie mise au point en 1550 à Mayenne par Gutenberg". Or ce n'est évidement pas dans la ville de Mayenne (53100) mais à Mayence en Allemagne. C'est d'ailleurs la ville natale de l'imprimeur allemand. De plus, l'année 1550 est aussi une coquille puisque Gutenberg est mort en ... 1468. Aujourd'hui l'invention de l'imprimerie n'est pas précisément datée, elle fait l'objet de débats nourris chez les historiens. Les Éditions Le Robert ont présenté leurs excuses sur Twitter, et particulièrement à une internaute attentive, en assurant que ces erreurs seront corrigées "lors de la prochaine réimpression de l’ouvrage".

#FakeNews@LeRobert_com votre manuel pour les bac pro c'est genre "yolo les dates, les lieux on s'en balec ?" 🤔

(parce que Gutenberg est mort en 1468 déjà. Et c'est à Mayence pas à Mayenne hein l'invention en question). pic.twitter.com/ILl28Xx4uT — JulieLG_Pline (@Callionymus_) January 8, 2018