"Lactalis : les salmonelles ayant travaillé plus de 10 ans dans l'entreprise ne pourront pas être expulsées", c'est le titre de cet article du Gorafi et évidemment la suite est tout aussi hilarante. Un bon moyen de prendre du recul sur l'affaire et d'en rire. Le site parodique fait ainsi parler le ministre de l'économie Bruno Le Maire : "il est normal que les salmonelles qui œuvrent à Lactalis ne soient pas expulsées. Je comprends la déception des autres (...) mais la France n'a pas vocation à accueillir toutes les salmonelles du monde".

Le Gorafi écrit par ailleurs "que le gouvernement craint un blocage de l'entreprise par les zadistes de Notre-Dame-des-Landes qui seraient à la recherche d'une autre cause à défendre".

Pour terminer cette petite note d'humour, nos confrères, qui manient l'ironie avec brio, soulignent que "le patron de Lactalis a confirmé l'arrêt de la fabrication des laits maternels pour se concentrer sur les produits surgelés à base de boeuf".