Quand les chèvres du parc de Sainte-Croix se régalent de sapins vosgiens

Une habitante de Mandray dans les Vosges s'est lancée dans une vaste collecte de sapins de Noël. Des arbres qu'elle transporte jusqu'à Rhodes, à plus de 80 km de chez elle, pour offrir un véritable festin aux herbivores du parc animalier de Sainte-Croix.

4 tonnes de sapins collectées, 7 aller-retours jusqu'à Rhodes : depuis le lendemain de Noël, Aurélie Biguenet n'a pas eu le temps de souffler. Cette habitante de Mandray propose de récupérer, gratuitement, les arbres de Noël des particuliers et de les livrer au parc animalier de Sainte-Croix. Car les élans, rennes, bisons, chèvres et autres tétras raffolent de ces épineux. "Il y a quand même plus de 80 km pour aller jusqu'à Sainte-Croix donc les gens n'y emmènent pas leur sapin", constate cette amoureuse des animaux. C'est ma manière à moi d'aider le parc, d'aider les animaux."

Une fois sa remorque pleine, Aurélie Biguenet livre sa marchandise au parc Sainte-Croix - Aurélie Biguenet

Une initiative qui nécessite une certaine organisation : "Cela demande du temps et c'est aussi un investissement financier personnel, je mets de côté un peu de sous tous les mois", explique la Vosgienne qui reçoit au moins 5 demandes de ramassage par jour, sans compter les messages Facebook et les textos. Ses deux dernières tournées sont d'ailleurs déjà complètes.

Les animaux eux sont ravis : ils raffolent des épines et des écorces de sapin. Une plus-value en matière de nutrition mais pas seulement selon Clément Leroux, le directeur de la communication du parc. "Les herbivores vont passer un certain temps dans la journée à manger des épines, à essayer d'arracher des écorces, détaille t-il, ça leur apporte un enrichissement quotidien dans leur vie en captivité à Sainte-Croix". Il y a 1.500 animaux à nourrir dans le parc. Cela représente environ une tonne de nourriture par mois à distribuer dans les différents enclos.

C'est l'heure du festin pour les chèvres ! - Morgane Bricard - Parc animalier de Sainte Croix

Sachez que vous pouvez vous aussi livrer votre sapin - avec ou sans racines - au parc, même s'il est fermé pendant l'hiver. Des points de collectes sont notamment mis en place à Sarrebourg et à Creutzwald, en Moselle.