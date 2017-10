Quand les Jeunes Agriculteurs de la Creuse font le buzz malgré eux !

Grosse agitation ce jeudi soir devant le lycée Bourdan de Guéret à cause d’une voiture contenant des bonbonnes de gaz. La police a été appelée mais vérification faite, ces bonbonnes vont juste servir à cuire les burgers creusois proposés par les Jeunes Agriculteurs ce soir à Guéret.

Une voiture contenant trois bonbonnes de gaz et garée devant le lycée Bourdan au moment de la sortie des cours, il n’en fallait pas plus pour inquiéter un passant qui previent la police ! Aussitôt la circulation est bloquée, les lycéens qui quittent l'établissement éloignés, le temps de retrouver le propriétaire de la voiture.

Pas d’attentat en vue mais une soirée burgers made in Creuse

Le propriétaire du véhicule est un membre des Jeunes Agriculteurs de la Creuse, qui ont un local tout près du lycée Bourdan. Et s’il transporte des bonbonnes de gaz, c’est tout simplement parce que les J.A proposent ce jeudi soir des burgers 100% creusois dans le cadre de l’opération « Mangeons local ». Le gaz va servir à alimenter les planchas et la friteuse, rien de plus. Finalement le seul risque pour les guérétois est de très bien manger ce soir !