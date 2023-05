Quand les papys et (et mamie) de Poilly-Lez-Gien se lancent dans un tour du Loiret cycliste

Vous les avez peut-être croisés sur les routes du Loiret, ces jours-ci. Des papys (et une mamie) à vélo, qui se sont lancés un défi : le Tour du Loiret en quatre étapes, à l'image du tour cycliste amateur qui s'est déroulé il y a deux semaines. Ce sont les membres l'US Poilly-lez-Gien, un club de cyclotourisme de l'est du Loiret, qui se sont lancés dans l'aventure. Seule différence avec le tour classique : la moyenne d'âge des coureurs : plus de 70 ans. "Moi j'ai 82 ans" confie Jacques Bossuet, l'un des coordonateurs de ce Tour du Loiret. "Le vélo, ça entretient, et puis c'est bon pour le moral, on se dit qu'on est encore capable de faire ça. Notre moyenne, c'est autour de 20 et 23 kilomètres/heure, si on a le vent dans le dos on monte facile à 25 !"

ⓘ Publicité

Ces passionnés de vélo parcourent souvent les routes du département, à l'image d'Annick, 73 ans, la seule femme du peloton. "Moi j'ai tendance à trouver que ça roule à peine assez vite, mais je profite de l'ambiance. Et puis là on va remonter sur la Beauce, je vais pouvoir me faire plaisir". Annick a plus de 40 ans de vélo derrière elle, niveau compétition, même, parfois, mais toujours en amateur. Elle sort encore trois fois par semaine. Et elle confie : "moi sans le vélo, je suis malade, il me faut mon vélo parce que sinon, la vie n'a pas de sens".

Quatre étapes entre 80 et 113 kilomètres

C'est ce qui caractérise ce peloton un peu particulier : un amour inconditionnel du vélo, des souvenirs plein la tête. "J'ai fait le Tourmalet, l'Alpe d'Huez, des milliers de kilomètres" se souvient André Dohin, 87 ans, le vétéran du club de Poilly-Lez-Gien. Lui n'est pas sur les routes, il a organisé toutes les étapes avec Jacques Bossuet, mais plus question de rouler, sa hanche le lui interdit. Il n'a pas abandonné pour autant : "j'ai installé mon propre vélo sur un home-trainer et j'en fais tous les matins, un quart d'heure, une demi-heure parfois".

Leur tour du Loiret est composé de quatre étapes. Ils sont partis ce mardi 23 mai de Poilly-Lez-Gien, et arriveront ce vendredi 26 mai de nouveau à Poilly. A travers des étapes comprises entre 80 et 113 kilomètres chaque jour, parcourant tout le Loiret, de la Sologne à Meung-sur-Loire, Combreux, Ferrières-en-Gâtinais puis Briare. Si vous les croisez sur les routes, encouragez-les !