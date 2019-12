Insolite : Quand les policiers de Bourges jouent les Pères Noël

Une patrouille de police a découvert un sac plein de cadeaux de Noël le 24 décembre... et a pu le rendre juste à temps à ses propriétaires !

Bourges, France

Tout commence par une banale patrouille de police, en centre-ville de Bourges, le soir de Noël. Nous sommes le 25 décembre, il est 4 heures du matin les fonctionnaires terminent leur ronde. C'est alors qu'ils découvrent un sac de course abandonné : à l'intérieur sont stockés de nombreux jouets et cadeaux divers et variés. Étonnés, les policiers décident de rapporter au commissariat cette petite hotte de Noël.

Quelques heures plus tard, une famille téléphone au commissariat. A l'heure de déposer les paquets au pied du sapin, elle vient de se rendre compte qu'il lui manque tout un sac de cadeaux et vient s'enquérir, en désespoir de cause, auprès de policiers si une âme généreuse aurait rapporté le fameux sac.

La famille explique avoir perdu le sac lors d'un petit attroupement à la sortie d'un magasin, alors que les pompiers menaient une opération. Distraits, ces étourdis auraient posés leurs sacs au sol et seraient repartis sans l'un d'eux.

Les propriétaires ont pu décrire avec précision le sac et son contenu, qui leur a donc été rendu par les policiers ... juste à temps pour finir sous le sapin !