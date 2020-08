Quand les touristes découvrent le mistral en Drôme-Ardèche

Elles sont drôles, attachantes et donnent aussi un autre regard sur la Drôme et l'Ardèche : les remarques de certains touristes ont beaucoup amusé les professionnels du tourisme. Petits tours d'horizons des perles de l'été dans les offices de tourisme.

De nombreux touristes ont été surpris par le mistral qui souffle fort en Drôme et en Ardèche.

Avec la crise du coronavirus, certains touristes français ont découvert la Drôme et l'Ardèche. Quitte à parfois s'étonner de certaines particularités de la Drôme et de l'Ardèche. Ce qui semble avoir le plus marqué les vacanciers cet été, c'est le mistral qui, effectivement, souffle assez fort dans la région.

Sous le vent

Maxime Méchineau a dû répondre à la question de l'été : "Quand le vent va-t-il s'arrêter ?". Le référent numérique à l'office de tourisme des Barronnies en Drôme Provençale en a rigolé : "Cette dame s'est rendue compte aussitôt de l'erreur de sa question mais elle semblait assez inquiète de savoir si elle allait pouvoir randonner".

Les habitants de la Drôme et de l'Ardèche ont beau être habitués à ce vent qui souffle fort, les remarques des touristes ont été nombreuses à ce sujet dans les offices de tourisme. À Montélimar, Pablo s'est montré pédagogue : "On leur répond généralement que _le vent dure environ toute l'année_".

L'été sera chaud

Avec les températures estivales, certains touristes ont eu des envies de baignades. Parfois à la mer. "Ça arrive qu'on nous demande comment se rendre aux calanques à Cassis, rigole Roselyne, de l'office de tourisme d'Aubenas-Vals-Antraigues. On leur dit que _Cassis, ça ne se trouve pas vraiment en Ardèche_".

Elle se rappelle d'un homme qui lui a demandé les heures de marées pour découvrir la source intermittente qui jaillit toutes les six heures. "Il pensait vraiment que ça se trouvait dans la mer, raconte-t-elle. On a rigolé tous les deux quand il a compris son erreur. Ça nous met de la bonne humeur dans notre journée, dans notre saison. C'est adorable et ça nous permet aussi de leur faire découvrir notre territoire en leur racontant d'autres anecdotes".

Il y a aussi les demandes plus particulières comme cet homme qui a appelé l'office de tourisme de Montélimar pour connaitre les clubs échangistes dans les environs raconte Pablo : "Ça peut partir un peu chaud pendant les vacances ! Ou alors l'arrivée dans notre belle région, outre l'envie de s'installer, donne des idées de faire des enfants ou de faire l'amour, c'est certain". Et l'envie, c'est ce qu'espère les professionnels, de revenir en Drôme-Ardèche, l'été prochain.