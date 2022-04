Quand Messmer hypnotise un Mayennais et lui fait croire qu'il a perdu un testicule

Il s'appelle Julian Garnier, il a 24 ans, et c'est un fan d'hypnose. Ce mardi 26 avril 2022, cet habitant du Sud-Mayenne tourne à Nantes une vidéo avec deux youtubeurs qui réunissent chacun 1 million 500.000 abonnés. Et si ces youtubeurs s'intéressent à notre mayennais c'est parce qu'il lui est arrivé une drôle d'histoire. Le 16 avril dernier, lors d'un spectacle du célèbre Messmer près d'Angers, Julian Garnier a été hypnotisé devant toute la salle de l'Aréna Loire de Trélazé. Comme le relatent nos confrères du Courrier de l'Ouest, Messmer lui a fait croire qu'il avait perdu ... un testicule.

"Donc sous hypnose j'ai dû jouer la personne qui cherche son testicule. Je demandais aux gens dans la salle. Ca riait beaucoup. Je l'ai retrouvé dans la poche d'une dame sur scène, tout simplement. J'avais l'impression de la voir" rigole Julian Garnier. Son histoire fait aujourd'hui le buzz. Il faut dire que le garçon originaire de Renazé s'est fait remarquer sur le réseau social Facebook. Messmer lui a en effet demandé de lancer un avis de recherche sur les réseaux sociaux pour que l'on retrouve son attribut. On peut donc lire, toute en subtilité, sur la page Facebook de l'apprenti magicien : "Je suis au spectacle de Messmer j'ai perdue ma c****** gauche si vous la trouvé écrivez moi". Résultat : 259 commentaires, 95 partages, mais surtout une carrière d'hypnotiseur lancée sur les chapeaux de roues.

De la magie dès 14 ans

Celui qui a aujourd'hui 24 ans est tombé dans la marmite de la magie pendant l'adolescence. "C'est une bonne expérience. Je veux marcher sur les pas de Messmer. D'ailleurs j'ai l'opportunité de partir dans le Nord de la France pour apprendre l'hypnose avec Xavier Clausse" raconte-t-il. Une fois les diplômes en poche, Julian Garnier créera son entreprise et proposera des spectacles. "J'ai appris la magie à 14 ans, au centre aéré à Craon. J'y ai vu un magicien prendre une carte blanche et la poser sur un tapis vert. Et là la carte est devenue verte. Je me suis donc dit que j'avais envie de faire pareil". Julian Garnier effectuera une autre formation en hypnose au Cap d'Agde à la fin du mois de mai avant de se lancer en tant qu'autoentrepreneur.

"Je suis grand fan de Messmer. Je l'ai découvert à la télé sur TF1, avec Arthur. Je m'étais dit qu'il fallait que j'assiste à un de ses spectacles un jour" poursuit Julian Garnier. Malheureusement pour Julian : il ne pourra pas revoir Messmer le 22 mai à Espace Mayenne : le spectacle est déjà complet.