Quand Michel Drucker rend hommage à Thierry Ruffat, voix historique de France Bleu Mayenne

Un grand moment ce dimanche 28 juin en direct sur France Bleu Mayenne. Thierry Ruffat est l'invité de l'émission "Le Grand Brunch" animé par Cédric Ruiz. Il vient saluer les auditeurs et les auditrices qu'il a accompagnés depuis 1982.

Cette voix historique de France Bleu Mayenne part à la retraite ce mercredi. Et ses camarades de la radio lui ont réservé une sacrée surprise. L'animateur le plus populaire de France, lui aussi ancien journaliste sportif, Michel Drucker est intervenu en direct pour lui rendre hommage : "alors comme ça je n'entendrais plus "but à Laval" la semaine prochaine. Quand on m'a dit que tu allais raccrocher, j'ai mis mes fiches à jour et ça fait 1.442 matches. J'ai appuyé sur la touche mémoire de ces années-là et il y a des tas de noms qui sont revenus comme celui de Daniel Hamelin qui a créé Radio Mayenne à l'époque. J'ai parlé de toi avec un copain c'est Jacques Vendroux de France Inter et France Info".

C'est Michel Drucker qui, indirectement, est l'origine de la venue de Thierry Ruffat en Mayenne. Les deux hommes s'étaient croisés à l'époque à Quiberon et Michel Drucker lui a donné un coup de main pour faire partie de l'équipe de Radio Mayenne : "je connais bien ce département, ça me parle, le Stade lavallois bien-sûr et les frères Madiot, Jean-Claude Boutier. J'avais même des amis qui élevaient des chevaux à Javron-les-Chapelles. J'imagine, Thierry, que partir à la retraite ça doit faire bizarre. Pour moi, ça me fait un peu peur. Mais je me dis que tu auras désormais plus de temps pour lire Tintin, ta grande passion des bandes-dessinées ou écouter Mike Brant. Tu viens me voir à Paris dès que tu peux, ça me fera plaisir de te revoir".

