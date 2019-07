Quand Shakespeare parle aussi aux ânes !

"File, ô Roméo !" adaptation très libre de "Roméo et Juliette" interprété par une artiste clown et une ânesse

Département Cher, France

Une tournée à pied avec deux ânesses et un spectacle clownesque qui sera joué dans des petites communes ; dans ce spectacle intitulé " File ô Roméo ", Héloïse Derely revisite la pièce de William Shakespeare "Roméo et Juliette". Une farce où Roméo est interprété par l'une de ses deux ânesses : Philomène, âgée de quatre ans.

Prune et Philomène, les deux ânesses d'Héloïse Derely, créatrice de la troupe " L' Ane Culotté" à Ménetou-Salon dans le Cher © Radio France - Michel Benoit

Ce qui a séduit cette fondation, c'est le concept même de la troupe de l'âne culotté : " L'idée de la tournée culottée, c'est de jouer un spectacle de village en village, à pied, détaille Héloïse derely, créatrice de la troupe. On chemine avec mes deux ânes bâtés, Prune la mère et Philomène, sa fille. Et on dort sous la tente. On emprunte surtout des sentiers. On essaie d'éviter les routes et on essaie d'apporter un peu de culture dans ces villages. On a quand même un petit fourgon pour transporter le décor, mais ça reste très léger."

Le final de "File ô Roméo", inspiré de Roméo et Juliette, par la troupe de l'Ane culotté. - Isabelle Martin

Philomène est également comédienne puisqu'elle incarne Roméo, mais un Roméo, pas très intéressé par sa Juliette : " Ca demande vraiment un jeu d'improvisation clownesque, mais je maîtrise puisque je viens des arts de la rue. Le spectacle n'est jamais le même puisque je dois rebondir sur le moment présent et le comportement de Philomène."

Les deux artistes sans leur tenue de scène © Radio France - Michel Benoit

Juliette s'adapte à Roméo ; pas facile de rejouer la scène du balcon et bien sûr le dénouement final, avec un tel partenaire : " On dit qu'un âne, ça ne se dresse pas, mais ça s'éduque. En fait, elle transgresse sans arrêt les règles du théâtre. J'essaie d'intégrer dans mon jeu ce rôle de "dresseuse" pour que le public sente qu'il y a de la difficulté technique. Cela peut devenir un ressort comique de devoir aller chercher le licol, parce qu'elle ne veut pas se coucher . Ca fait partie du jeu." Et croyez-moi, Philomène, l'ânesse cabotine s'en donne à coeur joie. Ce n'est pas gagné pour Juliette. Le 12 juillet, l'âne culotté est à Sidiailles et le 19 juillet à Orval.