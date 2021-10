Félix Portello voudrait que la législation interdise aux drones de survoler les zones où paissent les troupeaux, l'été, dans les alpages. Car cela effraie les animaux, sauvages ou domestiques qui peuvent se jeter d'une falaise. Ce berger a perdu 14 brebis a cause d'un survol de drone

Quand un drone fait plus de dégâts dans un alpage que le loup

Félix Portello, son chien Alto et son troupeau, dans l'alpage de Villard-Reculas

Pour Félix Portello, cet été, le drone a fait plus de dégâts que le loup. Le prédateur lui a tué 2 brebis, le drone 14. Alors que l'estive se termine et qu'il s'apprête à redescendre dans la vallée avec son troupeau de 1500 bêtes, nous le rencontrons, au soleil, sur les pentes de l'alpage de Villard-Reculas, station de ski, l'hiver, dans le massif de l'Oisans.

Il nous raconte que l'été, cela devient compliqué car il y a beaucoup de monde : " Les touristes arrivent ici grâce aux remontées mécaniques. Beaucoup ne connaissent rien à la montagne. J'ai essayer de diffuser un petit texte pour une bonne cohabitation mais cela n'a pas servi à grand chose" constate ce berger de 31 ans, qui exerce ce métier depuis 4 ans. "Moi, je n'ai rien contre les touristes, je veux juste vivre en paix avec mon troupeau. Je suis confronté, comme d'autres collègues, depuis quelques temps, à un nouveau phénomène, celui du survol de drone. "

Félix a rédigé un texte pour expliquer les règles de bonne conduite face à un troupeau -

Le 11 août dernier, un drone survole justement à plusieurs reprises, en rase-motte, son troupeau qui se repose dans une combe, non loin d'une falaise.

"Comme je vous l'ai dit, il y a mille personnes en moyenne par jour qui se baladent dans le secteur. Les pentes sont aussi striées par le passage des vététistes. Alors, pour la sieste, on trouve ce qu'on peut, comme ce lieu un peu dangereux, car le vide n'est pas loin, mais je n'ai pas le choix." explique Félix. "

Cette attaque de drone a tué 14 brebis - Félix Portello

Le drone passe et repasse au-dessus du troupeau. "Il le poussait vers la falaise ! Je vois que les brebis s'affolent, courent dans tous les sens, je fais des grands gestes, je crie, mais l'appareil revient et revient encore !" Le berger parvient à localiser le pilote.

"Il portait un casque de réalité virtuelle. Il se croyait sans doute dans un jeu vidéo mais il jouait avec des êtres vivants !" poursuit le berger. "J'ai réussi à attraper l'engin. Le pilote ne comprenait pas pourquoi je lui demandais d'arrêter. Alors _j'ai pris le drone et je l'ai cassé._" reconnait-il.

Félix Portello est devenu berger il y a 4 ans © Radio France - Véronique Pueyo

Le propriétaire du drone a déposé plainte

Le propriétaire du drone, un vacancier d'une vingtaine d'années, dépose alors plainte à la gendarmerie de Bourg d'Oisans. Félix est convoqué début novembre devant le délégué du procureur pour destruction de bien, il risque 400 euros d'amende. Pour lui c'est le monde a l'envers.

"Après cette attaque de drone, car pour moi, il s'agissait d'un geste malveillant, on a compté le troupeau et il nous manquait 14 bêtes qu'on n'a jamais retrouvées. Vu l'endroit où elles sont tombées, leurs carcasses ont dû être dévorées par le loup ou les vautours. Je lance un appel au monde politique et judiciaire pour que la législation change"

Un appel pour que la législation change

Pour le berger, il devrait être interdit de survoler avec un drone les zones ou se trouvent des animaux domestiques, comme des vaches ou des brebis, mais aussi une faune sauvage. "Ce robot bruyant qui vient du ciel les terrorise et ils peuvent sauter dans le vide pour lui échapper. C'est dangereux aussi pour les cavaliers, aussi, car les chevaux peuvent s'emballer."

Cet épisode a déprimé Félix Portello. "Je me suis renseigné auprès de collègues. Je ne suis pas le seul à subir ces attaques de drone car quand c'est _utilisé de façon malveillante, c'est une arme_. Un bergère, qui travaille dans le Mercantour, m'a raconté qu'un drone est venu la filmer alors qu'elle faisait sa toilette, nue, dans un ruisseau près de sa cabane. C'est horrible!"

Noémi et Ret, deux amis bergers, sont venus soutenir Félix © Radio France - Véronique Pueyo

Pastoralisme menacé

Félix Portello a reçu la visite de deux amis bergers, Noémi et Ret, qui, eux, ont terminé leur estive et qui sont venus le soutenir. Quand il sera redescendu dans la vallée, il ira déposer plainte pour la perte de ses brebis et pour destruction de preuve car le pilote de drone a pris soin, selon lui, d'effacer les images qu'il avait tournées dans l'alpage.

"Je ne reviendrai pas garder l'été prochain dans cet alpage. C'est dommage, cela faisait 40 ans que l'éleveur à qui appartient le troupeau et pour lequel je travaille vient ici ! Le pastoralisme est menacé" regrette le berger.