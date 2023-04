Quand un groupe de métal suédois chante un Drômois héros de guerre

Le groupe suédois Sabaton est en concert à guichet fermés ce vendredi 21 avril à Bercy (AccorHotel Arena), à Paris. Pour la première fois, le groupe interprètera la chanson phare de son nouvel album, intitulée "First Soldier", qui rend hommage à un héros méconnu de l'histoire de France, le Drômois Albert Roche, décoré à de multiples reprises suite à ses actes de bravoure pendant la Première Guerre Mondiale.

"On est tombé sur cette histoire et - désolé pour le langage - on s'est dit, 'merde, comment on n'en n'a jamais entendu parler'. C'est une histoire incroyable que la sienne, c'est l'outsider, le gars qu'on n'attend pas, qui devient un héros." - Joakim Broden, chanteur de Sabaton

Pour l'occasion, plusieurs arrière-petits-fils d'Albert Roche, habitant désormais Avignon (où Albert Roche est enterré), ont été invités au concert, tout comme le maire de Réauville, commune de naissance du héros, où existe encore la maison de son enfance et où sa mémoire est célébrée depuis les années 70 par un buste trônant devant ce qui était sa maison d'enfance.

"J'ai passé du métal lors de mes vœux aux habitants en janvier, j'avais appris la nouvelle peu de temps avant, que Sabaton avait composé une chanson sur Albert Roche, j'ai été agréablement surpris, ça le fait entrer dans l'histoire, lui qui a été oublié, malgré ses exploits" - Norbert Perrin, maire de Réauville, souhaite qu'Albert Roche apparaisse dans les manuels scolaires.

Albert Roche a été nommé "Premier soldat", le nom de la chanson, par le Maréchal Foch, à la fin de la Première Guerre Mondiale, grâce à ses nombreux exploits. Selon la documentation disponible, il aurait capturé 1180 soldats allemands grâce à sa bravoure. Après la guerre, il suit quelques années Foch, avant de rentrer chez lui, de devenir employé à la poudrerie de Sorgues, avant de mourir d'un accident de la circulation, en 1939.

"Même en étant son arrière-petit-fils, ça ne fait que quelques années que je suis au courant de ses faits d'armes, je ne savais pas qu'il y avait un buste à Réauville en grandissant. Mes grands-parents, ma mère, m'avaient raconté l'histoire normale d'un soldat qui a servi son pays du mieux qu'il le pouvait et qui était revenu" - Tommy, arrière-petit-fils, a été "surpris et fier" lorsqu'il a entendu parler du projet de Sabaton, même si, selon lui, *"il faut faire connaître son histoire pour se rappeler de la guerre, pas forcément pour en faire un héros, parce qu'Albert Roche n'aurait pas aimé qu'on fasse de lui un héros"*.

Un des bustes d'Albert Roche, "premier soldat de France", à Réauville © Radio France - Lucile Auconie

Les paroles

Before the war, He wanted more (Avant la guerre, il voulait plus +)

And ran away from home (Il a fui sa maison)

The War to End All Wars had called his name (La guerre pour arrêter toutes les guerres l'avait appelé)

Outcast, an unlikely soldier (Paria, soldat improbable)

Barely worth his uniform (Il valait à peine un uniforme)

Emerging as a devil dressed in blue (Il a émergé tel un diable vêtu de bleu - ndlr, la couleur de la tenue des Chasseurs Alpins)

Being the lone survivor (Il a été le seul survivant)

At the trenches in Alsace (Dans les tranchées d'Alsace)

One man holds the line (En homme seul il a tenu la ligne)

From the south to the front to the battlefield (Depuis le sud jusqu'au champ de bataille)

From a farm to a hero of France (Depuis sa ferme jusqu'à héros national)

Served his country courageous and fearless (Il a servi son pays, courageux, sans peurs)

As he halts the Kaiser’s advance (Il a stoppé l'avancée du Kaiser)

From the south to the front into no man’s land (Depuis le sud jusqu'au no man's land au front)

From a farm to the end of the road (Depuis sa ferme jusqu'au bout de la route)

Son of France he is the first on the frontline (Fils de France il est le premier sur la ligne de front)

Coming home Coming home, let his story be known (Il est revenu, il est revenu, il faut faire connaître son histoire)