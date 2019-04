Quand un poisson d’Avril devient pour de vrai une glace à L’escargot !

Nous sommes à Ansouis dans le sud Luberon où chez l’Art Glacier on propose depuis le début du mois de faire gouter aux clients un drôle de parfum. C'est une histoire d'amis et d'idée lancée en l'air qui au départ ne devait être qu’une simple blague pour le 1er Avril .

Un poisson d'Avril qui est devenu réalité : mettre sur la carte du glacier ce 1er avril 2019 un parfum de glace complétement incongru. Seulement voilà la proximité dans le voisinage du glacier de l’élevage de l'héliciculteur Stéphane Despax , Les escargots des Valanques à la Motte-d’Aigues, a donné plus qu’une idée au chargé de communication de l'office de tourisme Luberon Sud Ludovic Laffitte. C’est lui qui voulait que le maître artisan glacier Olivier Perrière de l'Art Glacier ajoute à sa carte le temps d’une journée « une glace folle », ce sont ses mots.

Mais de fil en aiguille ils ont tous les trois voulu essayer en mélangeant une recette de l’héliciculteur, une recette de haché d'escargots au beurre à la bourguignonne (beurre, ail, persil) à différent parfum de glace. L’artisan glacier surpris du résultat aura ensuite peaufiné avec ses ingrédients habituels plus quelques secrets comme l’ajout de trois variétés de poivres afin d’obtenir un résultat surprenant.

Une glace pour l'instant seulement proposée à la dégustation

Pas question de proposer cette glace à l’escargot comme composition en coupe mais plutôt dans une gaufrette en forme de coquille à déguster en quelques coups de petite cuillère . Reste à trouver des amateurs et c’est pourquoi l’Art Glacier depuis le 1er Avril sans mettre cette glace à sa carte propose simplement à ses clients de la goûter et de donner leur avis. Avec en plus une dose d'humour pour proposer son "ice-cargot"

NDL : Le ressenti est assez doux avec un gout d'ail et de poivre qui reste en bouche, on sent a peine l’escargot pour qui en a l’habitude, sans connaître l’origine la saveur pourrait simplement paraître exotique.