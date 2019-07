Bitche, France

Les images sont magnifiques, celles de la chapelle Notre Dame des Bois, dans les fortifications de la ligne Maginot ou encore le couché de soleil face au château de Waldeck. Bruno Maltor a passé plusieurs jours dans la Pays de Bitche : "J’ai vécu à Montréal et ai Québec. Il y a pas mal de moment où j’avais l’impression de me retrouver là-bas quand je me suis promené dans le Pays de Bitche. Je pense qu’il y a pas mal de gens qui ne se rendent pas compte qu’ils ont pleins de belles choses à découvrir près de chez eux."

"Un effet immédiat"

Inviter des stars des réseaux sociaux, l'office de tourisme du Pays de Bitche est précurseur. Et cette manière de communiquer, ça marche assure la directrice Corinne Gangloff : "Dès qu’une vidéo est publiée par un blogueur, on va avoir l’effet immédiat. Des personnes vont se présenter à l’accueil et vont nous demander de faire la même visite."

Quand un youtubeur très connu voyage dans le Pays de Bitche. © Radio France - Victor Vasseur

Et ce n'est pas seulement des touristes venus de l'autre bout de la France ajoute Marie Vandermersch. Elle est la directrice du marketing de Moselle Attractivité : "On a beaucoup de commentaires de gens du territoire qui remarquent des beaux coins juste à côté de chez eux."

Ces derniers mois, cinq blogueurs et influenceurs, sont déjà venus tourner des vidéos en Moselle.