Quand une petite commune de l'Aude vend son village vacances sous lequel il y avait un trésor

Un petit village de l'Aude, situé près du lac du Lampy, vend son village vacances. Saissac, 950 habitants, est notamment connu son château défiant les Pyrénées perché à 450 mètres et datant d'au moins 958. Les élus municipaux ont donc décidé de céder "L’Amagatal" (village caché en occitan), le village vacances qui se situe dans les hauteurs de la commune.

Des travaux trop onéreux

Ce village vacances d'une cinquantaine de petites villas et de chalets, avec bar, restaurant, piscine, spa, salle de remise en forme, et pouvant accueillir plus de 300 vacanciers en pleine saison, sera officiellement vendu à l'automne. Le maire de Saissac, Eric Béteille, explique qu'il était vieillissant : "Notre architecte nous a dit qu'il y avait 3,6 millions euros de travaux, nous n'avions pas les moyens, alors que la commune a un million d'euros de fonctionnement. L'édile a reçu plusieurs propositions de rachat, et c'est celle de VVF Villages, qui exploite les lieux depuis le début qui a été choisie. "Cela va permettre de maintenir dix équivalents temps plein sur l'année", assure Eric Béteille.

VVF Villages, qui offre 19 propositions en Occitanie, a hésité à investir "car nous ne sommes pas un ogre visant à grossir sans cesse ; nous sommes une association de loi 1901, nous n'avons pas de pression d'actionnaires et nous voulons développer le tourisme avant tout local", explique Gilles Crespo, responsable régional du groupe. Mais l'occasion était trop belle, alors que "L'Amagatal" est situé à une heure de Toulouse, d'Albi et de la mer.

Un trésor enfoui

VVF Villages gère ce village vacances depuis la fin des années 70. À l'époque, lors de la construction, un trésor avait été découvert sous terre ! Un trésor qui a été volé plusieurs fois et qui est a présent en sécurité dans une banque. Une réplique est exposée au musée du château de Saissac. Ce trésor du XIIIe siècle, composé de petites pièces de cuivre et d'argent ne vaut pas grand chose en lui-même, mais historiquement, il témoigne des premières monnaies frappées dans le Midi par le pouvoir royal !

Et si un nouveau trésor était découvert lors des travaux de rénovation qui pourraient être réalisés par VVF Villages ? "On essaie, on essaie", plaisante Marie-Thérèse Maillet, directrice depuis 2014. "Mais notre trésor, c'est le tourisme !"

Un concept populaire et qui plaît

La responsable précise par ailleurs que _"tous les publics sont les bienvenus, notamment ceux qui touchent des aides de la CAF". VVF Villages s'est enfin toujours positionné comme accueillant toutes les familles, avec une dimension sociale et populaire ; alors que son concept a été créé en 1959, trois ans après la généralisation de la troisième semaine de congés payés accordés par la SFIO. L'association a d'ailleurs été reconnue d'utilisé sociale en 2015. Le côté familial, avec des animations pour tous, proposées par "des gens du coin qui connaissent des nombreuses anecdotes", assure Marie-Thérèse Maillet, semble en tout cas plaire aux vacanciers présents. Candie, qui barbote dans la piscine avec son compagnon, surveillant les trois "le côté nature, authenticité, les clubs pour les enfants, tout cela nous semble important"._