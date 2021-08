Quarante ans après le mariage de Lady Di et de Charles, le prince héritier de la couronne d'Angleterre, un morceau de gâteau de la cérémonie s'est vendu aux enchères ce mercredi 11 août. L'acheteur a dépensé 2.620 euros pour acquérir cette part... évidemment plus du tout comestible.

Quarante après, une part de gâteau du mariage de Lady Di et du prince Charles vendue à plus de 2.000 euros

Qui veut du gâteau ? La maison d'enchères britannique Dominic Winter Auctioneers a vendu mercredi 11 août un morceau de gâteau du mariage de la princesse Diana et de l'héritier de la couronne Charles pour la somme de 2.620 euros (2.220 livres). La pâtisserie, réalisée pour la cérémonie royale le 29 juillet 1981, a traversé quarante ans, soigneusement emballée dans du film alimentaire.

Une part quasi intacte

C'est une employée de la Reine mère, dénommée Moyra Smith, qui a récupéré et conservé cette part. Elle a été découpée sur l'un des 23 gâteaux préparés pour l'occasion. La tranche, faite de pâte d'amande, pèse environ 800 grammes. Elle est agrémentée d'un glaçage blanc, et d'une version en sucre des armoiries royales britanniques avec un lion et un cheval.

Nous vous déconseillons de la manger !

Vendue avec des programmes de la cérémonie de mariage, un menu commémoratif du petit-déjeuner et un plan des tables pour la réception à Buckingham Palace, la tranche "semble être exactement dans le même état que lors de la vente initiale", a précisé la maison d'enchères. Elle l'avait déjà adjugé une première fois à 1.000 livres en août 2008 après le décès de sa détentrice Moyra Smith. "Mais nous vous déconseillons de la manger !" , a encore ajouté l'établissement Dominic Winter Auctioneers.

La part de gâteau avait été initialement estimée entre 300 et 500 livres. C'est un collectionneur privé britannique, Gerry Layton, qui en a fait l'acquisition.