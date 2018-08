Il y a tout juste un mois, le 15 juillet dernier, l'équipe de France de football remportait son deuxième titre mondial. Un sacre inscrit à vie dans la peau de quatre amis, puisqu'ils se sont fait tatouer le coq français, accompagné des deux étoiles et des dates des deux victoires de 1998 et 2018.

Un tatouage semblable à ceux des quatre amis poitevins qui ont eux ajouté les dates des deux victoires: 1998 et 2018

Poitiers, France

Dans la semaine qui a suivi la victoire de l'équipe de France en finale de la coupe du monde de football, le 15 juillet dernier, quatre amis de Poitiers ont poussé la porte du salon de tatouage Morgan Ink's. La bande d'amis, tous fans de foot, s'est faite tatouer le coq sportif avec en dessous deux étoiles et entouré par les dates des deux sacres français: au dessus "1998" et en dessous "2018". Ce même tatouage, ils l'ont fait réaliser chacun sur une partie du corps différente : un sur les côtes, l'autre sur l'omoplate, un autre sur l'avant bras et le quatrième sur le mollet.

"C'est un petit délire entre potes"

L'histoire ne dit pas s'ils avaient perdu un pari. Les tatoueurs ont été surpris par leur demande mais Morgan, le gérant du salon relativise : "C'est des petites pièces, alors ça reste discret, c'est un petit délire entre potes, je pense qu'ils y avaient réfléchi avant".

Sur internet les photos de tatouages en rapport avec la victoire des Bleus ne manquent pas. Parmi les plus insolites, celle d'un Alsacien qui s'est fait tatouer le visage de N'Golo Kante dans le dos après avoir perdu un pari, une photo à retrouver sur le site des Dernières Nouvelles d'Alsace.