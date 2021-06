Quatre vaches secourues par les pompiers à Mouthier-Hautepierre

Une opération de sauvetage périlleuse ce dimanche à Mouthier-Hautepierre. Quatre vaches qui divaguaient près d'une falaise ont dû être secourues par les pompiers du Grimp et les sauveteurs animaliers. L'opération a duré plus de 8 heures, les animaux sont sains et saufs.

Un sauvetage long et périlleux pour quatre vaches ce dimanche après midi à Mouthier-Hautepierre. Ces génisses s'étaient en fait perdues sur un plateau rocheux et elles risquaient de tomber sur la départementale 67, 80 mètres plus bas.

Une opération de sauvetage de plus de 8 heures

Leur sauvetage a été mené par les pompiers du Grimp et les sauveteurs animaliers qui leur ont passé des harnais. Finalement Marguerite, Ms Galeway, Kiry et Azalée ont toutes pu regagner saines et sauves le plancher des vaches. L'opération a tout de même duré un peu plus de 8h et a mobilisé plus d'une vingtaine de personnes.