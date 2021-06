"Que la dose soit avec toi" : quand Maître Yoda demande aux habitants de Haute-Loire de se faire vacciner

Avis aux fans de science-fiction et de cinéma qui n'auraient pas encore reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19 : Maître Yoda compte sur vous ! Le centre hospitalier Émile Roux du Puy-en-Velay a publié une courte vidéo sur YouTube, pour encourager les jeunes à se faire vacciner.

"Si vacciné tu es, une vie normale tu retrouveras." Message de Maître Yoda à la jeunesse de Haute-Loire dans une courte vidéo publiée sur YouTube, par le centre hospitalier Émile Roux du Puy-en-Velay. Pendant deux minutes, on voit une jeune femme jeter son masque, retrouver des amies, trinquer... Elle reçoit ensuite un texto d'une personne qui l'invite à un concert, et on comprend qu'elle hésite encore à se faire vacciner.

"Les vaccins disponibles sont"

Mais elle finit par sauter le pas et par recevoir sa dose. C'est là qu'apparaît Maître Yoda, ce personnage vert plein de sagesse de la saga Star Wars, pour délivrer ce message : "Les vaccins disponibles sont, que la dose soit avec toi !"

Désormais, tous les adultes et les adolescents de plus de 12 ans peuvent se faire vacciner contre le Covid-19. Il faut pour cela prendre rendez-vous sur le site internet Doctolib.