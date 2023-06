Quel est ce ballon de rugby géant au bord de la rocade de Toulouse ?

Si vous avez l'habitude de rouler sur le périphérique de Toulouse, au sud de la ville, vous avez peut-être noté une nouveauté depuis ce mercredi 27 juin au niveau de Montaudran. Un ballon de rugby géant a poussé sur le toit du bâtiment B612, précisément sur le parking de la MFJA, la Maison de la Formation Jacqueline Auriol. Un édifice créé par des étudiants GMP (génie mécanique et productique) de l'IUT de l'Université Paul Sabatier.

Il mesure six mètres de haut, et il a une particularité : il est géodésique. Précisément, il est assemblé de tubes en acier, qui forment eux mêmes des triangles reliés les unes aux autres. Un beau symbole pour Toulouse, la capitale du rugby, à quelques semaines du début de la Coupe du monde de rugby.

500 heures de travail ont été nécessaires pour fabriquer et monter les pièces. © Radio France - Mathieu FERRI

Un Meccano au millimètre près

C'est le fruit d'un travail de 500 heures, qui a coûté environ 10.000 euros (sur les fonds propres de l'IUT) avec plusieurs promotions d'étudiants. Car ce projet un peu fou a été lancé il y a quatre ans par Bruno Bidoli, professeur de génie mécanique, qui en explique la complexité : "Il y a 59 longueurs de barre différentes là-dessus, plus de 400 barres et une nomenclature de montage infernale ! Si on se trompe sur une seule barre en bas, quand on arrive en haut on se rend compte que ça ne se monte pas. Et il faut tout démonter... "

Sur l'ensemble de la structure, il y a 1.200 vis. © Radio France - Mathieu FERRI

Pour Théo Marty, étudiant en deuxième année de GMP, c'est "une vraie fierté" de voir ce ballon enfin terminé et installé. Surtout que comme certains de ses camarades de promotion, il fait partie de l'équipe de rugby de l'IUT. "Toutes les équipes internationales qui viendront jouer ici à Toulouse, et les touristes étrangers, pourront se dire qu'on a vraiment mis en avant la Coupe du monde, et le fait qu'on soit la capitale du rugby".

"Fabien Pelous a fait génie mécanique !"

Quant à Bruno Bidoli, il voit "évidemment" un symbole de la Coupe du monde de rugby, mais aussi pour les étudiants le fait "de se rendre compte qu'avec des petites actions unitaires, on arrive à faire des choses grandioses lorsqu'on les relie ensemble".

Et le professeur rappelle : "Il y a des rugbymen de renom qui sont passés chez nous. Fabien Pelous, capitaine du XV de France, a fait génie mécanique. Il a fait des copeaux avec moi sur les machines !" Le ballon qui va rester là six mois, jusqu'à la fin de la Coupe du monde de rugby. Les étudiants espèrent qu'il trouvera une autre place ensuite, quelque part dans Toulouse.