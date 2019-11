Quel nom pour le cimetière de votre chien ou de votre poule ?

Vincent Faure, adjoint au maire, et Catherine Jourdan, présidente de l'association pour la création du cimetière, vous appellent à l'aide pour trouver un nom

Sainte-Cécile-les-Vignes, France

En 2014, Vincent Faure, adjoint à la mairie de Sainte-Cécile-les-Vignes, perd son chat, Choupette, "c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne pouvais l'enterrer nulle part légalement et qu'un cimetière serait nécessaire."

Ce projet est entièrement géré par la mairie et financé par le mécénat. Catherine Jourdan, présidente de l'association pour la création d'un cimetière animalier, porte également ce projet. "J'ai des amis qui se sont fichus de moi mais je leur ai répondu qu'un cimetière animalier était essentiel aujourd'hui, ils font partie de la famille maintenant, assure Catherine Jourdan. Ce n'était pas le cas il y a cinquante ans."

2500 m2 sont prévus pour accueillir vos animaux "de la fourmi à l'éléphant" © Radio France - Diane Sprimont

Une concession pour votre fourmi ou éléphant préféré

2500 m2 de pleine nature sont désormais prêt à accueillir des chiens, des chats mais également des occupants improbables. "Ça peut être une poule, ça fait rire mais pourquoi pas. On acceptera de la fourmi à l'éléphant", précise Vincent Faure.

même un cheval pourra être reçu

La réglementation ne permet pas d'enterrer un animal pesant plus de 40 kilos, "mais grâce à l'incinération même un cheval pourra être reçu." Un columbarium de 80 mètres de long est prévu dans les aménagements. Une vingtaine de personnes se sont déjà manifestées pour obtenir une concession. Le prix de l'emplacement démarre à partir de 120 euros pour les Céciliens, pour les externes il sera plus élevé.

Un colombarium de 80 mètres de long sera aménagé le long de ce mur © Radio France - Diane Sprimont

Quelle pierre tombale pour Rex ? "Du tas de coquillage à la sculpture monumentale, tout est permis. Il est également possible de demander une tombe pour animaux chez certaines pompes funèbres", répond Vincent Faure. Un registre sera tenu en mairie pour recenser les occupants.

A vous de trouver le nom du cimetière

Vincent Faure et Catherine Jourdan ne savent pas comment appeler ce terrain appartenant à la mairie, "cimetière animalier, jardin des animaux... toutes les idées qu'on a sont minables", déplorent les deux créateurs en riant.

Ils ont donc besoin de vous et vous demandent de suggérer une idée avec France Bleu Vaucluse. La mairie et l'association récolteront toutes les propositions le 15 novembre prochain et désigneront la meilleure par un vote.