Quelle est donc cette boule verte aperçue dans le ciel par des Drômois ?

Hélène prend sa voiture à Loriol-sur-Drôme ce mercredi 20 avril pour aller travailler. Il fait encore nuit, il n'est même pas 6h00 du matin. Sur la nationale 7 au niveau de Fiancey, alors qu'elle est au volant, elle aperçoit alors une boule verte qui disparait quelques instants plus tard. "On aurait dit une étoile filante très lumineuse et verte. Je me suis demandé si j'étais bien réveillée, si c'était une météorite voire.... des extraterrestres", rigole-t-elle.

Alors non, E.T. n'est pas revenu sur Terre. Les images captées par le réseau Fripon qui scrute le ciel grâce à des caméras montrent bien qu'il s'agit d'un météore. Le responsable du réseau et directeur de recherche au CNRS à l'observatoire de Paris, François Colas, a même étudié la trajectoire du bolide : "Il a eu une trajectoire de Paris jusqu'à Reims". Autrement dit, à près de 500 kilomètres à vol d'oiseau de Loriol-sur-Drôme. "Le phénomène a eu lieu à 100 kilomètres d'altitude et comme c'est très brillant, on a pu l'apercevoir très loin", précise François Colas.

La lumière verte est provoquée par l'échauffement de l'atmosphère qui excite les atomes d'oxygène suite au passage du météore. Le bolide se désintègre ensuite. Enfin, rien à voir, selon François Colas, avec les Lyrides, cette pluie d'étoiles filantes qui apparait dès la mi-avril chaque année : "Là, c'est un gros météore qui est décorrélé des pluies d'étoiles filantes et la trajectoire n'est pas la même".