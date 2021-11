Quels noms pour les bébés pandas du zoo de Beauval ? Vous pouvez encore voter

C'est à vous de choisir les prénoms de Fleur de coton et Petite neige, les deux bébés pandas nés le 2 août au zoo de Beauval. Les votes prennent fin ce mardi.

Yuan Meng a vu arriver deux sœurs pandas depuis le 2 août. Mais il ne connaît pas encore leurs prénoms définitifs. Pour l'instant, Petite Neige et Fleur de Coton ne sont que des noms temporaires. La cérémonie du nom aura lieu le 18 novembre, 100 jours après la naissance de ces petites boules de poils trop mignonnes. Mais c'est à vous de voter jusqu'au mardi 2 novembre inclus : le duo de prénoms avec le plus de votes sera retenu.

Le Zoo de Beauval laisse le choix entre cinq duos :

Anfu, Anqi : ces deux noms incarnent les vœux de bonheur et de bonne santé que l’on souhaite aux bébés panda.

Yuandudu, Huanlili : c’est un mix avec le nom des parents Yuan Zi et Huan Huan ! Ils évoquent le souhait d’une croissance saine pour les bébés et symbolisent les liens profonds entre la Chine et la France.

Huanxi, Huanle : ces noms expriment l’attachement extrêmement fort des Chinois et des Français envers les pandas géants.

Huanxin, Huanyan : « Bonheur » et « appétit de vivre », telle est la signification de ces deux noms. Tout ce que l’on peut désirer pour les bébés de Huan Huan

Hehuan, Yuanying : l’un fait référence à une fleur, l’autre à la lune. Ensemble, ils désignent le bonheur et les vœux d’une santé florissante pour les bébés.

