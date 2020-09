Le palmarès des prénoms les plus donnés pour l'année 2019 a été publié par l'Insee. Dans l'Indre et le Cher, la tendance n'est pas la même que sur le plan national.

Quels sont les prénoms les plus donnés aux bébés dans l'Indre et le Cher ?

C'est un classique de la rentrée : le palmarès des prénoms les plus donnés en France. Lundi 21 septembre, l'Insee a dévoilé le top 10 des prénoms les plus plébiscités en France et dans chaque département. Au niveau national, Emma et Gabriel restent indétrônables. Mais l'hégémonie des deux prénoms est remise en question en Berry. L'Indre et le Cher se distinguent et se démarquent par rapport aux autres départements.

France Bleu Berry vous montre le top 10 dans les deux départements, chez les filles comme chez les garçons.

Dans l'Indre, les 10 prénoms les plus donnés pour les filles en 2019 sont les suivants :

Mia

Chloé

Jade

Mila

Alice

Anna

Léna

Julia

Louise

Emma

Et pour les garçons, voici le top 10 dans l'Indre :

Jules

Hugo

Tiago

Léo

Liam

Noé

Raphaël

Louis

Lucas

Nolan

Dans le Cher, les 10 prénoms les plus donnés pour les filles en 2019 sont les suivants :

Louise

Léna

Juliette

Lou

Mila

Alice

Chloé

Julia

Lola

Rose

Et pour les garçons, voici le top 10 dans l'Indre :