Question (pas si bête) : pour ou contre le bermuda pour les hommes au travail?

La Bretagne n'est pas épargnée par les températures caniculaires. Et en Bretagne, comme ailleurs, les hommes continuent dans leur grande majorité à porter des pantalons au travail. Mais pourquoi donc?! Chaude enquête à Saint-Brieuc!

Venir en short ou en bermuda au travail? Des hommes en rêvent :

Il y a des jours, ton plus grand rêve serait de pouvoir porter un bermuda au bureau.... — Mickaël Verfaillie (@MickaVerfaillie) June 20, 2017

Certains osent :

.@MatFoucart c'est un petit pas pour l'humanité mais un grand pas pour les hommes Norauto ! ;) #bermuda #chaleur pic.twitter.com/D9dKlLp16z — Adrien Dornbierer (@DornbiererA) June 20, 2017

Certaines femmes militent pour :

La #parité pendant la #canicule c'est de permettre aux hommes de venir travailler en bermuda & sandales ! pic.twitter.com/Z1n82pRHIG — Boucher Anne (@annechamgor) June 19, 2017

Christophe, lui , trouve cela inconcevable ! Il travaille dans un magasin de literie dans la zone commerciale de Langueux près de Saint-Brieuc. Ici c'est cravate chemise à manches longues et... pantalon obligatoire. "C'est juste un peu de respect par rapport aux clients. Et peut-être que je n'ai pas de belles jambes..." Assis sur un lit de son magasin, Charles, le patron de Christophe, ne comprend même pas qu'on puisse poser la question du short au travail. _"Vous vous voyez à poils en train de vendre de la literie, vous?! Non, non le bermuda, c'est exclu ici!"

ECOUTEZ | Et si on enfilait un bermuda pour aller au travail? Le reportage de Johan Moison Copier

Un petit coup d’œil sur le thermomètre de la voiture : 30 degrés. Le pantalon colle un peu aux jambes. Nous voici dans un magasin de meubles. Trois femmes en robes, et un homme, Patrick... en pantalon. Mais pourquoi pas en short?! "Pourquoi pas, après je ne sais pas ce que ça peut donner vis à vis du client parce que le short veut dire aussi claquettes..." Ah oui, effectivement! "Quel bonheur d'être une femme, l'été!" *Ou un facteur. En voici un qui rentre dans sa voiture jaune sur le parking. Il est en bermuda! Oui. *"Dans la panoplie de facteur, nous avons un bermuda mais moi c'est un jean de la Poste que j'ai coupé..."